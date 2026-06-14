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Turska je doživela novi hladan tuš na meču protiv Australije, pošto je protivnička selekcija iz još jedne brze kontre stigla do drugog gola i duplirala prednost.

Ovog puta junak je bio Konor Metkalf, vezista Australije, koji je iskoristio prostor na ivici kaznenog prostora i preciznim, snažnim udarcem sa distance pogodio mrežu iza nemoćnog golmana Ugurčana Čakira.

Australija je nastavila da igra u istom ritmu - čvrsto u defanzivi i ubitačno u tranziciji, što se već pokazalo kao glavno oružje u ovom meču. Turska je imala posed i inicijativu, ali bez konkretnog završnog udarca, dok su kontra-napadi Australije pravili ogromne probleme odbrani favorita.

Nakon gola Nestorija Irankunde za 1:0, Metkalf je dodatno “zaledio” Turke i potpuno okrenuo momentum utakmice u korist Australije, koja igra hrabro i disciplinovano na velikoj sceni.

Turska sada mora da juri rezultat, dok Australija deluje sve sigurnije i bliža velikom iznenađenju na startu Mundijala.

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Jovo Lukić gol za Bosnu i Hercegovinu protiv Kanade Izvor: Arena Sport 1