Slušaj vest

Jedan snimak sa tribina bio je dovoljan da obiđe ceo svet i pretvori nepoznatu navijačicu Bosne i Hercegovine u pravu internet senzaciju.

Atraktivna devojka u dresu "Zmajeva" i nacionalnim bojama BiH privukla je ogromnu pažnju tokom meča na Mundijalu, a društvene mreže su se ubrzo usijale od komentara i spekulacija o njenom identitetu.

1/6 Vidi galeriju Najpopularnija navijačica BIH na Mundijalu 2006. Foto: Instagram

Kako je kasnije otkriveno, reč je o Emini Dedić (29), poreklom iz Bugojna, koja danas živi između Austrije i Nemačke. Iza viralnog trenutka krije se ozbiljna akademska karijera - Emina je magistrirala pravo, radi kao advokatica u Beču i trenutno završava doktorske studije u Gracu, gde je odrasla nakon što je njena porodica emigrirala iz BiH.

Emina se ranije bavila i manekenstvom, a širu pažnju javnosti već je imala 2017. godine kada je ponela titulu Mis televotinga Bosne i Hercegovine.

Posebnu pažnju na stadionu privukao je i detalj na njenoj ruci - "tetovaža" sa ljiljanom i obrisima BiH, koja je kasnije izazvala brojne reakcije. Međutim, ubrzo je otkriveno da nije reč o pravoj tetovaži, već o privremenoj nalepnici.

Sama Emina je kasnije priznala da nije očekivala toliku pažnju i da je na utakmicu otišla potpuno spontano, na poziv porodice.

Atmosfera na stadionu i rezultat BiH protiv domaćina ostavili su snažan utisak na nju, pa je najavila da će reprezentaciju podržati i u narednim mečevima.

U međuvremenu, njeni profili na društvenim mrežama beleže ogroman rast, a mnogi je već svrstavaju među najzapaženije navijačice ovogodišnjeg Mundijala.