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"Haiti bi trebalo da bude ponosan na igru ​​u porazu od Škotske i mora zadržati veru da možemo doći do nokaut faze. Jako sam ponosan na ono što su momci pokazali. Bio je to ⁠vrlo dobar nastup, ​sa dobrim fudbalom. Nadam se da ćemo u sledećim utakmicama postići i neki gol", rekao je Minje.

Fudbaleri Haitija izgubili su od Škotske sa 0:1, u prvoj utakmici Grupe C Svetskog prvenstva.

Fudbalska reprezentacija Haitija Foto: JLN Photography / Shutterstock Editorial / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Haiti će u narednom kolu igrati protiv Brazila, koji je na početku Mundijala odigrao 1:1 sa Marokom. Taj meč je na programu 20. juna.

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Prvi gol na Svetskom prvenstvu Izvor: Arena 1 Premium