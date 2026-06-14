"Haiti bi trebalo da bude ponosan na igru ​​u porazu od Škotske i mora zadržati veru da možemo doći do nokaut faze. Jako sam ponosan na ono što su momci pokazali. Bio je to ⁠vrlo dobar nastup, ​sa dobrim fudbalom. Nadam se da ćemo u sledećim utakmicama postići i neki gol", rekao je Minje.