Selektor fudbalske reprezentacije Haitija Sebastijen Minje izjavio je danas da je ponosan na svoju ekipu zbog onoga što je pokazala na prvoj utakmici Svetskog prvenstva protiv Škotske.
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"BIO JE TO VRLO DOBAR NASTUP" Selektor Haitija ponosan na igru svoje ekipe
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"Haiti bi trebalo da bude ponosan na igru u porazu od Škotske i mora zadržati veru da možemo doći do nokaut faze. Jako sam ponosan na ono što su momci pokazali. Bio je to vrlo dobar nastup, sa dobrim fudbalom. Nadam se da ćemo u sledećim utakmicama postići i neki gol", rekao je Minje.
Fudbaleri Haitija izgubili su od Škotske sa 0:1, u prvoj utakmici Grupe C Svetskog prvenstva.
Fudbalska reprezentacija Haitija Foto: JLN Photography / Shutterstock Editorial / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia
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Haiti će u narednom kolu igrati protiv Brazila, koji je na početku Mundijala odigrao 1:1 sa Marokom. Taj meč je na programu 20. juna.
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