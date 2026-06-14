Slušaj vest

Kuman je rekao da je ceo njegov tim spreman, ali nije želeo da otkrije startnu postavu. Status Verbrugena je bio pod znakom pitanja nakon što je povredio kuk tokom pripremne utakmice sa Uzbekistanom u ponedeljak, nakon čega je propustio trening u sredu. Ipak, Kuman je rekao da se golman vratio punom treningu u petak i subotu.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Amstersdama Foto: Box to Box Pictures/Yannick Verhoeven / imago sportfotodienst / Profimedia

Depaj, najbolji strelac Holandije sa 55 golova, oporavljao se nekoliko nedelja od povrede butine pre nego što je igrao za Korintijans 24. maja, samo tri dana pre nego što je određen spisak od 26 igrača Holandije za Svetsko prvenstvo.

Kuman je naveo da Depaj dobro izgleda od početka priprema za Mundijal.

"On je važan igrač. On je ključni deo našeg eventualnog uspeha na ovom Svetskom prvenstvu", rekao je Kuman.

Fudbaleri Holandije će prvi meč Grupe F Svetskog prvenstva protiv Japana igrati danas od 22.00 u Dalasu.