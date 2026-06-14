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"Nije bilo lako... oni su jedan od favorita na turniru. Odigrali smo nerešeno, ali smo zadovoljni prikazanom igrom", rekao je Hakimi za Foks Sport.

Fudbalske reprezentacije Maroka i Brazila odigrale su danas u Njujorku nerešeno 1:1, u utakmici prvog kola Grupe C Svetskog prvenstva.

1/4 Vidi galeriju Ašraf Hakimi Foto: MANTEY STEPHANE / imago sportfotodienst / Profimedia, SEBASTIEN BOZON / AFP / Profimedia

Maroko je poveo u 21. minutu golom Ismaela Saibarija, a izjednačenje Brazilu doneo je Vinisijus Žunior u 32. minutu.

"Moramo da napredujemo iz utakmice u utakmicu i to je ono na šta ćemo se sada fokusirati. Moramo da nastavimo dalje. Treba da zadržimo pozitivne stvari i da učimo iz grešaka", rekao je Hakimi.

Fudbaleri Maroka će u drugom kolu igrati 20. juna protiv Škotske u Bostonu.