Slušaj vest

"Malo smo namučilii navijače... Svi su govorili da je ovo utakmica koju moramo da dobijemo i pobedili smo", rekao je Klark, prenose britanski mediji.

Fudbaleri Škotske pobedili su danas u Bostonu selekciju Haitija sa 1:0, u prvom kolu Grupe C Svetskog prvenstva.

"To je ono što odlikuje ovaj tim. Ako žele da igraju, mogu da igraju, ako moraju da se potrude i pokažu svoj karakter, oni urade i to. Odbrambeno smo bili izvanredni. Mogli smo da budemo malo bolji sa loptom, ali koga briga - pobedili smo", rekao je selektor Škotske.

Kapiten Škotske Endi Robertson je kazao da je neverovatan osećaj posle pobede na Svetskom prvenstvu.

"Momci su danas ostvarili svoje snove. Bio je ovo tako dug dan čekanja, ne mogu ni da zamislim kako je bilo navijačima kod kuće koji su ostali budni tako kasno. Činjenica da smo uspeli da izađemo na teren i zajedno otpevamo himnu bila je tako posebna. A to što smo nakon toga pobedili, od toga ne može mnogo bolje", rekao je on. ; "Tri važna boda, u redu, ljudi su očekivali da pobedimo, ali morali smo da izađemo na teren i to uradimo. Bilo je izuzetno važno da pobedimo i presrećan sam što smo uspeli", dodao je on.

1/7 Vidi galeriju Škotska - Haiti Mundijal 2026 Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Pobedu Škotskoj doneo je Džon Mekgin u 28. minutu.

"Nije to bio moj najlepši gol, ali koga briga. Inače, Haiti je sasvim pristojna ekipa. Morali smo potrudimo da dođemo do pobede. Da li smo mogli da igramo malo bolje? Da. Ali, to je bila utakmica u kojoj smo morali da pobedimo i pobedili smo", rekao je Mekgin.

"Čitava generacija navijača nije doživela ovako nešto. Nadam se da će deca, kada se probude, blistati od ponosa. Ovo nam je priprema za petak (meč protiv Maroka)", dodao je on.