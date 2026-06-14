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Švajcarci su poveli u 17. minutu golom Brila Embola sa bele tačke, ali je čitava planeta ostala u sumnji da li je toj situaciji prethodio ofsajd Rema Frojlera.

Sam penal je čist kao suza, golman Katara je srušio vezistu Švajcarske i tu nema ništa sporno. Međutim, ono što je iznerviralo javnost jeste trominutno čekanje na odluku arbitra Saida Martineza, tokom kojeg gledaoci u direktnom prenosu uopšte nisu dobili ponovljeni snimak niti čuvenu 3D animaciju iz VAR sobe.

Foto galerija iz San Franciska Foto: Fran Santiago / Getty images / Profimedia

Martinez je na slepo pokazao na centar, a navijači su ostali uskraćeni za dokaz.

Da stvar bude gora, FIFA se nakon meča oglasila sa prilično skandaloznim opravdanjem zašto grafika nije puštena u prenos. Krovna organizacija je naknadno dostavila animaciju na kojoj se vidi da ofsajda zaista nije bilo, jer je navodno samo prednji deo Frojlerove ruke bio ispred odbrane Katara. 

- Tokom utakmice Katar protiv Švajcarske u oblasti zaliva San Fransiska, kratki tehnički prekid sprečio je generisanje grafike za animaciju "on-sajd" pozicije pre penala dosuđenog Švajcarskoj u 14. minutu. Problem je brzo rešen. Radni tok VAR-a nije bio pogođen ovim problemom i pratio je normalnu proceduru u proveri odluke na terenu. Linije koje je VAR koristio za proveru pozicije relevantnih igrača nisu pokazale napadača u of sajdu u nijednom od dva slučaja neposredno pre donošenja odluke o penalu - stoji u saopštenju FIFA.

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