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"Već sam plasman na Svetsko prvenstvo predstavlja istorijski trenutak za nas. Osvojiti bod protiv Švajcarske veoma je važno. Tokom utakmice bilo je mnogo teških situacija, ali smo znali da izdržimo pritisak i na kraju smo nagrađeni golom", rekao je selektor Katara, a prenela španska Marka.

Katar je večeras u San Francisku odigrao nerešeno protiv Švajcarske 1:1, u prvom kolu Grupe B Svetskog prvenstva.

Selektor Katara priznao je da je rival stvorio veliki broj prilika.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz San Franciska Foto: Fran Santiago / Getty images / Profimedia

"Švajcarska je imala mnogo šansi, ali smo uspeli da ostanemo u utakmici i osvojimo važan bod", rekao je on.

Na kraju je naglasio da njegov tim ne odustaje od visokih ambicija na Mundijalu.

"Nastavićemo da sanjamo. To je pravo koje smo zaslužili svojim igrama i rezultatima", zaključio je selektor Katara.

U narednom kolu Katar će igrati protiv Kanade.