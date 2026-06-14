Slušaj vest

Artana su u ponedeljak na Međunarodnom aerodromu u Majamiju američke imigracione vlasti ispitivale 11 sati, nakon čega mu je saopšteno da mu nije odobren ulazak u zemlju jer su njegov diplomatski pasoš i američka viza za jednokratan ulazak odbijeni.

Jedan zvaničnik američke vlade izjavio je da Artanu nije dozvoljen ulazak zbog navodne "povezanosti sa osumnjičenim pripadnicima terorističkih organizacija".

Artan je rekao da su ga službenici na granici ispitivali o vezama sa somalijskom militantnom grupom Al Šabab i da im je odgovorio da ne zna ništa o toj organizaciji.

Omar Artan Foto: Andrew Surma / Sipa USA / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Abuukar Mohamed Muhidin / AFP / Profimedia

"Imao sam sva potrebna dokumenta i sve što je trebalo. Imao sam važeću vizu. Ja sam samo sudija koji pokušava da ostvari svoj san, najveći san u svom životu - da dođem na Svetsko prvenstvo", kazao je 34-godišnji arbitar, koji je prošle godine bio proglašen za najboljeg afričkog sudiju.

Nakon što je vraćen avionom u Tursku, Artan je dobio pomoć zvaničnika Fife u Istanbulu, pre nego što je nastavio let za glavni grad Somalije, Mogadiš.

Artana su u Mogadišu dočekali brojni navijači i zvaničnici, a on im se zahvalio na podršci i obećao da će suditi na Svetskom prvenstvu 2030. godine.

Posle kontroverzne odluke o zabrani ulaska u SAD, Evropska fudbalska unija (Uefa) imenovala je Artana za glavnog sudiju ovogodišnjeg Superkupa Evrope između Pari Sen Žermena i Aston Vile, koji je na programu 12. avgusta u Salcburgu.

Ne propustiteFIFA WC 2026KARLO ANČELOTI ZABRINUT POSLE REMIJA SA MAROKOM! Selektor Brazila otkrio najveće probleme svoje reprezentacije: "Očekivao sam bolji početak..."
profimedia-1110000058.jpg
FIFA WC 2026"ALI KOGA BRIGA - POBEDILI SMO": Selektor Škotske sumirao utiske posle pobede na Mundijalu!
Stiv Klark
FIFA WC 2026NE KRIJE ODUŠEVLJENJE POSLE VELIKOG IZNENAĐENJA NA MUNDIJALU! Katar remizirao protiv Švajcarske, Lopetegi prezadovoljan: "Nastavićemo da sanjamo!"
profimedia-1109962375.jpg
FIFA WC 2026FIFA SE HITNO OGLASILA POSLE VELIKOG SKANDALA NA MUNDIJALU! Navijači su BESNI, zbog gola Švajcaraca je nastao opšti HAOS! Ništa se nije videlo u prenosu...
profimedia-1109962573.jpg

00:53
Jovo Lukić gol za Bosnu i Hercegovinu protiv Kanade Izvor: Arena Sport 1