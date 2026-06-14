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Artana su u ponedeljak na Međunarodnom aerodromu u Majamiju američke imigracione vlasti ispitivale 11 sati, nakon čega mu je saopšteno da mu nije odobren ulazak u zemlju jer su njegov diplomatski pasoš i američka viza za jednokratan ulazak odbijeni.

Jedan zvaničnik američke vlade izjavio je da Artanu nije dozvoljen ulazak zbog navodne "povezanosti sa osumnjičenim pripadnicima terorističkih organizacija".

Artan je rekao da su ga službenici na granici ispitivali o vezama sa somalijskom militantnom grupom Al Šabab i da im je odgovorio da ne zna ništa o toj organizaciji.

1/4 Vidi galeriju Omar Artan Foto: Andrew Surma / Sipa USA / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Abuukar Mohamed Muhidin / AFP / Profimedia

"Imao sam sva potrebna dokumenta i sve što je trebalo. Imao sam važeću vizu. Ja sam samo sudija koji pokušava da ostvari svoj san, najveći san u svom životu - da dođem na Svetsko prvenstvo", kazao je 34-godišnji arbitar, koji je prošle godine bio proglašen za najboljeg afričkog sudiju.

Nakon što je vraćen avionom u Tursku, Artan je dobio pomoć zvaničnika Fife u Istanbulu, pre nego što je nastavio let za glavni grad Somalije, Mogadiš.

Artana su u Mogadišu dočekali brojni navijači i zvaničnici, a on im se zahvalio na podršci i obećao da će suditi na Svetskom prvenstvu 2030. godine.

Posle kontroverzne odluke o zabrani ulaska u SAD, Evropska fudbalska unija (Uefa) imenovala je Artana za glavnog sudiju ovogodišnjeg Superkupa Evrope između Pari Sen Žermena i Aston Vile, koji je na programu 12. avgusta u Salcburgu.