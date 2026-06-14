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Nakon što su se suočili sa problemima oko nestanka dela opreme, uključujući kopačke i lopte, englesku delegaciju zadesio je novi šok – upozorenje na ekstremne vremenske nepogode.

Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Fudbaleri i članovi stručnog štaba počeli su da dobijaju poruke upozorenja na mobilne telefone.

"Upozorenje na jaku grmljavinu. Trebalo bi da se sklonite i budete podalje od prozora", stajalo je u prvoj poruci.

Situacija se ubrzo dodatno pogoršala. Vetar je dostizao brzinu od čak 128 kilometara na čas, a potom je stiglo i novo upozorenje.

"Upozorenje na tornado", glasila je poruka koja je izazvala dodatnu zabrinutost među članovima reprezentacije.

Uprkos svim problemima, selektor Tomas Tuhel planira da održi trening prema rasporedu, pošto Engleskoj nije ostalo mnogo vremena do prve utakmice na Mundijalu.

"Gordi Albion" takmičenje otvara u sredu od 22 časa protiv Hrvatske, u jednom od najzanimljivijih mečeva prvog kola.

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