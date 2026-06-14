IZJAVE ZLATKA DALIĆA O TOMPSONU OD KOJIMA SE SVIMA DIŽE KOSA NA GLAVI: Da li će selektor Hrvatske i nakon ovog Mundijala nastaviti da šokira javnost?
Selektor Hrvatske Zlatko Dalić tokom poslednjih godina više puta je javno govorio o Marku Perkoviću Tompsonu, a njegove izjave privukle su veliku pažnju javnosti u regionu.
Posebno je odjeknula Dalićeva reakcija nakon velikog Tompsonovog koncerta na zagrebačkom Hipodromu, kada nije krio oduševljenje atmosferom i porukama koje je video među okupljenima:
- Ovo je Hrvatska koju ja želim, koju ja volim, koju ja sanjam. Domoljublje, ponos, vera i zajedništvo su nešto prelepo - rekao je Dalić.
Hrvatski selektor istakao je i da vrednosti koje vidi na Tompsonovim koncertima povezuje sa nacionalnim timom.
- Drago mi je da i hrvatska fudbalska reprezentacija zastupa iste vrednosti kao što su ovde. Hrvatska, zajedništvo, ljubav, domoljublje i vera - poručio je Dalić.
U istoj izjavi naglasio je da je broj ljudi i atmosfera na koncertu premašila njegova očekivanja.
- Više od mojih očekivanja. Toliko ljudi uživa u zajedništvu, domoljublju i veri. Svaka čast - rekao je Dalić.
Pre samog koncerta objavio je i poruku koja je izazvala veliki broj reakcija na društvenim mrežama:
- Jedno srce, jedna duša, jedna Hrvatska - govorio je Dalić.
Dalić je i u drugim javnim nastupima naglašavao da se zalaže za vrednosti koje često povezuje sa Tompsonovim pesmama i publikom.
- Nisam radikalan niti ekstreman. Želim da promovišem vrednosti hrvatskog naroda, a to su porodica, zajedništvo, domoljublje i vera - izjavio je hrvatski stručnjak u jednom od intervjua.
Njegove izjave redovno izazivaju brojne reakcije, kako među pristalicama tako i među kritičarima, ali je jasno da Dalić nikada nije krio pozitivan stav prema Marku Perkoviću Tompsonu i vrednostima koje, prema njegovom mišljenju, pevač promoviše...
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