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Selektor Hrvatske Zlatko Dalić tokom poslednjih godina više puta je javno govorio o Marku Perkoviću Tompsonu, a njegove izjave privukle su veliku pažnju javnosti u regionu.

Hrvatska se na ovogdišnjem Mundijalu nalazi u grupi sa selekcijama Engleske, Panamom i Ganom.

1/8 Vidi galeriju Zlatko Dalić Foto: Instagram / Daliczlatko, Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Posebno je odjeknula Dalićeva reakcija nakon velikog Tompsonovog koncerta na zagrebačkom Hipodromu, kada nije krio oduševljenje atmosferom i porukama koje je video među okupljenima:

- Ovo je Hrvatska koju ja želim, koju ja volim, koju ja sanjam. Domoljublje, ponos, vera i zajedništvo su nešto prelepo - rekao je Dalić.

Hrvatski selektor istakao je i da vrednosti koje vidi na Tompsonovim koncertima povezuje sa nacionalnim timom.

- Drago mi je da i hrvatska fudbalska reprezentacija zastupa iste vrednosti kao što su ovde. Hrvatska, zajedništvo, ljubav, domoljublje i vera - poručio je Dalić.

U istoj izjavi naglasio je da je broj ljudi i atmosfera na koncertu premašila njegova očekivanja.

1/9 Vidi galeriju Koncerti Marka Perkovića Tompsona Foto: MARKO PERKOV / AFP / Profimedia, Damir SENCAR/HINA

- Više od mojih očekivanja. Toliko ljudi uživa u zajedništvu, domoljublju i veri. Svaka čast - rekao je Dalić.

Pre samog koncerta objavio je i poruku koja je izazvala veliki broj reakcija na društvenim mrežama:

- Jedno srce, jedna duša, jedna Hrvatska - govorio je Dalić.

Dalić je i u drugim javnim nastupima naglašavao da se zalaže za vrednosti koje često povezuje sa Tompsonovim pesmama i publikom.

- Nisam radikalan niti ekstreman. Želim da promovišem vrednosti hrvatskog naroda, a to su porodica, zajedništvo, domoljublje i vera - izjavio je hrvatski stručnjak u jednom od intervjua.

Njegove izjave redovno izazivaju brojne reakcije, kako među pristalicama tako i među kritičarima, ali je jasno da Dalić nikada nije krio pozitivan stav prema Marku Perkoviću Tompsonu i vrednostima koje, prema njegovom mišljenju, pevač promoviše...

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