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Marokanska reprezentacija nastavlja da sledi strategiju oslanjanja na dijasporu, a najnovija startna postava dodatno je potvrdila taj trend.

1/8 Vidi galeriju Brazil - Maroko, Mundijal 2026 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Printscreen/Youtube/TV Arena sport, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Ovo nije iznenadna promena, već vrhunac dugogodišnje politike koju sprovodi Fudbalski savez Maroka zajedno sa selektorom Validom Regragijem, u okviru koje se aktivno regrutuju igrači sa dvojnim državljanstvom.

Trend je vidljiv godinama unazad. Na Svetskom prvenstvu 2018. godine, 17 od 23 igrača rođeno je van Maroka. Do turnira 2022. taj broj je porastao na 14 od 26, dok je u ciklusu za Mundijal 2026. čak 20 od 26 reprezentativaca rođeno u inostranstvu.

To znači da su igrači rođeni u Maroku sada manjina u sopstvenoj reprezentaciji.

Među ključnim imenima nalaze se i lideri tima poput Ašrafa Hakimija, rođenog u Madridu, kao i Brahim Dijas, zatim golmana Jusufa Bunua, rođenog u Kanadi, te na primer vezista i najbolji igrač protiv Brazila Ajub Buadi koji je rođen u Francuskoj.

Uspeh ovakvog pristupa potvrdio je i istorijski rezultat na Svetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru, kada je Maroko postao prva afrička selekcija koja je stigla do polufinala, savladavši selekcije Belgije, Španije i Portugala.

Selektor Regragi, i sam rođen u Francuskoj u porodici marokanskog porekla, smatra se ključnom figurom u stvaranju identiteta ove generacije.

Njegov pristup, prema kojem igrači rođeni u inostranstvu ne predstavljaju "rezervnu opciju" već ravnopravne reprezentativce, pomogao je da se stvori snažan timski identitet i što je najvažnije veliki kvalitet.