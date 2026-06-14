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Malo je reći da je Nemačka apsolutni favorit, kvota na pobedu "pancera" je mizernih 1.05.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Lajpciga Foto: Vitalii Kliuiev / imago sportfotodienst / Profimedia

Razlika između te dve reprezentacije na FIFA rang listi (72 mesta) je najveća ikada pred prvo kolo planetarnog šampionata, te između bilo koja dva rivala na ovom šampionatu.

Nemačka, četvorostruki svetski šampion, u Teksas stiže u odličnoj formi. Vezala je devet pobeda u svim takmičenjima, a u generalnoj probi savladala je SAD 2:1. Nemci niu u prvoj grupi favorita na turniru, što skida pritisak sa njih i ide im u prilog.

Selektor Julian Nagelsmann (38) je najmlađi trener na prvenstvu i predvodi selekciju koja ulazi u fazu smene generacija, ali i dalje ima jezgro iskusnih igrača. Posebna pažnja biće na golmanu Manuel Nojer (40), koji bi mogao da upiše nastup na svom petom Svetskom prvenstvu, što bi ga svrstalo u veoma usko istorijsko društvo nemačkog fudbala.

Kurasao dolazi u istorijski važnom trenutku. Ovo je njihov debi na Svetskom prvenstvu. Ekipa je jedan od najmanjih učesnika u istoriji turnira po populaciji i teritoriji, ali je u kvalifikacijama iz CONCACAF zone pokazala napadački potencijal, postigavši najviše golova u svojoj grupi.

Selektor Dik Advokat (78) postaje najstariji trener koji je ikada vodio tim na Svetskom prvenstvu, što ovom meču daje dodatnu istorijsku dimenziju.

Podsetimo Dik Advokat je u svojoj bogatoj karijeri bio i selektor reprezentacije Srbije.

Utakmica nosi jasnu ulogu favorita, ali i potencijal za rani pritisak na Nemačku u grupi u kojoj se svaka greška skupo plaća, posebno u sistemu gde su dodatni mečevi protiv Ekvadora i Obale Slonovače već na horizontu.