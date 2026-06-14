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Stručni konslultant u studiju "RTS-a" Rade Bogdanović, ponovo je imao zanimljiv komentar na račun Nejmara, brazilske zvezde na ovogodišnjem Mundijalu.

Bogdanović je, bez dlake na jeziku, udario po Nejmaru za koga se još ne zna da li će i kada nastupiti na SP.

Reprezentacija Brazila - Nejmar Foto: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

"Ja sam umorio od Nejmara", poručio je Bogdanović...

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Mundijal 2026, Panini sličice, Nikolas Taljafiko Izvor: Kurir