Rade Bogdanović bez dlake na jeziku o Nejmaru.
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BEZ MILOSTI! Rade Bogdanović brutalno isprozivao Nejmara, opleo po glavnoj zvezdi Brazila!
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Stručni konslultant u studiju "RTS-a" Rade Bogdanović, ponovo je imao zanimljiv komentar na račun Nejmara, brazilske zvezde na ovogodišnjem Mundijalu.
Bogdanović je, bez dlake na jeziku, udario po Nejmaru za koga se još ne zna da li će i kada nastupiti na SP.
Reprezentacija Brazila - Nejmar Foto: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia
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"Ja sam umorio od Nejmara", poručio je Bogdanović...
Posluštajte šta je rekao!
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