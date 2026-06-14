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Mala karipska država Kurasao, koja ima svega oko 150.000 stanovnika, uspela je da ispiše istoriju i postigne prvi gol na Mundijalima.

I ne samo to - mrežu je zatresla upravo protiv fudbalske velesile, reprezentacije Nemačke!

Za zemlju koja je prvi put stigla na najveću fudbalsku smotru planete, ovo je trenutak koji će se prepričavati generacijama. Pogotovo kada pogledamo na koji način su fudbaleri ove zemlje stigli na Svetsko prvenstvo.

Fudbaleri Kurasaa došli školskim autobusom Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Dok su najveće reprezentacije stizale luksuznim avionima i autobusima najnovije generacije, fudbaleri ove male ostrvske države pojavili su se u starom plavom školskom autobusu, što je izazvalo lavinu reakcija i simpatija širom sveta.

Mnogi su ih tada posmatrali kao egzotične autsajdere Mundijala i prolaznu atrakciju. Međutim, fudbaleri Kurasaa pokazali su da nisu došli samo da učestvuju.

Gol protiv četvorostrukog svetskog prvaka predstavlja jedan od najvećih trenutaka u istoriji njihovog fudbala. U zemlji sa manje stanovnika nego što imaju pojedini gradski kvartovi velikih metropola, ovaj pogodak već sada ima status nacionalnog blaga.

Fudbaleri Kurasaa i školski autobus Foto: Pong Pong / AFP / Profimedia

Od ekipe koju su mnogi unapred otpisali do reprezentacije koja je uspela da zatrese mrežu Nemačke na najvećoj pozornici - Kurasao je dokazao zašto je fudbal najluđa igra na svetu.

A ako je suditi po početku njihovog mundijalskog puta, ovo možda nije poslednje iznenađenje koje će prirediti svetu.