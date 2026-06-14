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Strelci za Nemačku bili su, Nmeča u 6, Šloterbek u 38. minutu, Haverc sa penala u nadoknadi prvog poluvremena, Musijala u 47, Braun u 68, Undav u 78, i ponovo Haverc u 88. minutu.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Iskusni holandski stručnjak i bivši selektor Srbije, Dik Advokat, ispisao je istoriju svetskog fudbala postavši sa 78 godina najstariji selektor u istoriji Svetskih prvenstava. Legendarni trener iz Haga nije mogao da zadrži suze pre početka meča protiv Nemačke, u kojem je sa klupe predvodio Kurasao – malu ostrvsku državu sa svega 150.000 stanovnika.

Iako je u bogatoj karijeri vodio velike reprezentacije poput Holandije (u tri navrata), Belgije, Rusije, Srbije, Južne Koreje, Iraka i UAE, Advokat je priznao da se istorijski uspeh sa Kurasaoom ne može porediti ni sa čim. Njegov nastup na Mundijalu bio je pod znakom pitanja, jer se nakon uspešnih kvalifikacija povukao sa mesta selektora kako bi brinuo o bolesnoj ćerki, ali je sudbina htela da se u poslednjem trenutku vrati na klupu za premijerni meč protiv Nemaca

Ovaj duel doneo je i neverovatan generacijski jaz kakav Svetska prvenstva do sada nisu videla. Naspram 78-godišnjeg Advokata stajao je strateg Nemačke Julijan Nagelsman, koji je sa 38 godina najmlađi selektor na ovogodišnjem turniru.

Razlika od skoro četiri decenije između dvojice stručnjaka (tačnije 39 godina i 299 dana) zvanično je ušla u istoriju fudbala kao najveća starosna razlika između dva selektora u jednom mundijalskom meču ikada.