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Reprezentacija Kurasaa upisala je težak poraz na svom premijernom nastupu na Mundijalu, pošto je od Nemačke izgubila rezultatom 7:1, čime se našla u neslavnom, ali istorijskom društvu.

Nemačka je silovito otvorila Mundijal i ponizila Kurasao sa 7:1, čime se debitant i autsajder našao u "odabranom" društvu.

Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Identičan rezultat "panceri" su ostvarili i protiv Brazila u čuvenom polufinalu 2014. godine u Belo Horizonteu, kada je domaćin bio deklasiran istim rezultatom 7:1.

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Mundijal 2026, Panini sličice, Nikolas Taljafiko Izvor: Kurir