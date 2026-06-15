Japan i Holandija odigrali su dramatičnu utakmicu na Mundijalu, završivši 2:2. Pogledajte kako su Japanci šokirali protivnika u Teksasu!
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NIKADA NE POTCENJUJ SRCE SAMURAJA! Pogledajte ludu završnicu u kojoj su Japanci šokirali Holandiju! (VIDEO)
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Holandija i Japan odigrali su nerešeno 2:2 u prvom kolu grupe "F" na Mundijalu.
Posle slabog prvog poluvremena, u nastavku je viđen znatno otvoreniji i kvalitetniji fudbal.
Holandija - Japan, Mundijal 2026 Foto: Craig Mercer / Alamy / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia
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Holandija je povela golom Virdžila Van Dajka, izjednačio je Nakamura, a Samervil doneo novu prednost "lalama".
Ipak, Japan se nije predavao, pa je Kamada u 88. minutu golom zaokružio ovu "ludu" utakmicu u Teksasu.
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