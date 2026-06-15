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Fudbaleri Obala Slonovače pobedili su Ekvador rezultatom 1:0 u prvom kolu Grupe E Svetskog prvenstva, a junak afričkog tima bio je Amad Dijalo, koji je u 90. minutu postigao gol vredan tri boda.

1/7 Vidi galeriju Meč prvog kola Grupe E, Obala Slonovače - Ekvador Foto: Kyle Rodden / Zuma Press / Profimedia, Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia, Ricardo Nogueira / Zuma Press / Profimedia

Utakmica u Filadelfiji dugo je ličila na duel u kojem će mreže ostati netaknute, ali je završnica donela eksploziju oduševljenja među navijačima „Slonova“. Kada se činilo da će rivali podeliti bodove, Vilfrid Singo je probio po desnoj strani i pronašao Dijala na ivici šesnaesterca. Zvezda Mančester junajteda je hladnokrvno naciljala dalji ugao i poslala loptu u mrežu za potpuni delirijum.

Iako je na kraju ostao praznih šaka, Ekvador može da žali za propuštenim prilikama. Južnoamerikanci su bili opasniji u prvom poluvremenu i čak dva puta pogađali okvir gola. Džon Jeboa i Alan Minda tresli su prečku, dok je odbrana Obale Slonovače u nekoliko navrata imala mnogo sreće.

Ni Afričani nisu ostali dužni. Elije Vahi je takođe pogodio prečku, pa je utakmica postala pravi festival pogođenih okvira gola. Ekvador ukupno tri puta pogodio stativu ili prečku tokom susreta.

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Posebne pohvale dobio je 19-godišnji Jan Diomande. Mladi napadač Lajpciga bio je najopasniji igrač Obale Slonovače, konstantno je pravio probleme odbrani Ekvadora i upravo je njegova energija promenila ritam meča. Španski i britanski mediji ocenili su ga kao jednog od najboljih pojedinaca utakmice.

Selektor Emerse Fae odlučio je da Dijala ostavi na klupi od prvog minuta, ali se taj potez na kraju pokazao kao pun pogodak. Džoker sa klupe doneo je ono što je njegovom timu najviše nedostajalo - gol.

Prekinut niz od 19 mečeva bez poraza

Poraz je posebno zaboleo Ekvadorce jer je njime prekinut impresivan niz od čak 19 utakmica bez poraza, koji je trajao još od septembra 2024. godine. Vezista Moises Kaisedo posle meča nije krio razočaranje, ali je poručio da njegov tim mora brzo da se oporavi pred naredne izazove.

Podsetimo, u prvom meču Grupe E, Nemačka je pregazila Kurasao sa 7:1, pa će naredni duel između Nemaca i Obale Slonovače verovatno odlučivati o prvom mestu u grupi. Ekvador će šansu za iskupljenje tražiti protiv Kurasaa.