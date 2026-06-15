Slušaj vest

Fudbaleri Obale Slonovače savladali su Ekvador sa 1:0 u prvom kolu Grupe E na Svetskom prvenstvu, a junak meča bio je Amad Dijalo, koji je u 90. minutu postigao gol za veliko slavlje afričke selekcije.

1/7 Vidi galeriju Meč prvog kola Grupe E, Obala Slonovače - Ekvador Foto: Kyle Rodden / Zuma Press / Profimedia, Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia, Ricardo Nogueira / Zuma Press / Profimedia

Ekvadorci će dugo pamtiti ovaj poraz. Tokom utakmice čak tri puta su pogađali okvir gola i bili bliži vođstvu, ali ih je fudbal surovo kaznio u samom finišu.

Kada se činilo da će ekipe podeliti bodove, usledio je šok za Južnoamerikance. U poslednjim trenucima regularnog dela meča lopta je stigla do Dijaloa, koji je pokazao klasu i preciznim udarcem matirao golmana Ekvadora za konačnih 1:0.

Na tribinama je nastao potpuni delirijum među navijačima Obale Slonovače, dok su fudbaleri Ekvadora ostali u neverici zbog propuštene prilike da osvoje makar bod.

As Mančester junajteda je tako postao prvi heroj "Slonova" na Mundijalu i doneo svom timu ogromna tri boda na startu takmičenja.