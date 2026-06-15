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Fudbalska reprezentacija Švedske otvorila je Svetsko prvenstvo na najbolji mogući način - ubedljivom pobedom nad Tunisom 5:1 prvom kolu Grupe F.

1/5 Vidi galeriju Slavlje fudbalera Švedske na meču protiv Tunisa! Foto: Heuler Andrey / Zuma Press / Profimedia, Alejandro Espino / imago sportfotodienst / Profimedia

Ozbiljna razlika u kvalitetu viđena je na ovom meču. Šveđani su bili bolji u svim segmentima igre - konkretniji, brži i organizovaniji, dok afrička selekcija nije uspela da parira tempu evropskog tima.

Sve je počelo već u 7. minutu kada je Ajri iskoristio lošu reakciju odbrane Tunisa i doneo rano vođstvo Šveđanima, čime je potpuno poremetio planove afričke selekcije.

Do poluvremena već je bilo jasno u kom smeru ide utakmica. U 30. minutu as Liverpula Aleksander Isak je pokazao klasu, mirno završio akciju i povisio na 2:0, potvrdivši dominaciju svoje ekipe. Švedska je u tim trenucima kontrolisala tempo, posed i stvarala ozbiljne šanse.

Tunis je uspeo da se vrati u život u 43. minutu preko Rekika, koji je glavom smanjio na 2:1 i uneo malo neizvesnosti pred nastavak.

Ipak, nada Afrikanaca kratko je trajala. U nastavku je Švedska ponovo pojačala ritam i razmontirala rivala u potpunosti. Nizali su se golovi kao na traci - Viktor Đekereš je zatresao mrežu u 59. minutu za 3:1, a onda je Svanberg u 84. povisio na 4:1, a konačan rezultat postavio je fantastični Ajari u poslednjem minutu nadoknade meča.

Švedska tako na idealan način otvara turnir i šalje jasnu poruku rivalima u grupi.

Podsetimo, u prvom meču Grupe F Japan i Holandija odigrali su nerešeno 2:2, u jednom od najuzbudljivijih susreta na startu turnira, pa je jasno da ćemo u nastavku turnira veliku borbu za prolazak u nokaut fazu.