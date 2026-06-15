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Fudbalska reprezentacija Švedske odigrala je dominantan meč i savladala Tunis rezultatom 5:1 u prvoj utakmici Grupe F na Svetskom prvenstvu, u duelu koji je obeležila rapsodija Skandinavaca i potpuno razbijanje afričke selekcije.

Egzibicioni fudbal igrali su Skandinavci, a golovi su se ređali kao na traci...

Jasin Ajari u 7. minutu doneo je prednost Švedskoj. Iskoristio je odbitak i sa distance preciznim udarcem matirao golmana Tunisa.

U 30. minutu Isak je posle sjajnog prodora ostao hladan pred golom i rutinski završio akciju za dupliranje prednosti Švedske i potpuni šok za Tunis.

Tunis se vratio u igru pred odlazak na odmor kada je Mejbri centrirao, a Rekik glavom smanjio rezultat i doneo nadu svojoj selekciji.

Veliku grešku u odbrani Tunisa iskoristio je Đekereš, koji je posle ukradene lopte Isaka rutinski pogodio i praktično prelomio meč.

Novi udarac za Tunis stigao je u finišu kada je Svenberg odmah po ulasku u igru zatresao mrežu, a gol je potvrđen posle VAR provere.

Tačku na meč stavio je Ajari svojim drugim golom, kada je još jednom iskoristio grešku Tunisa i prelepim udarcem kompletirao ubedljivu pobedu Švedske.