Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Švedske Grejem Poter rekao je da su njegovi igrači bili fantastični u današnjoj pobedi protiv Tunisa na Svetskom prvenstvu, ali da još mogu da napreduju.

1/5 Vidi galeriju Slavlje fudbalera Švedske na meču protiv Tunisa! Foto: Heuler Andrey / Zuma Press / Profimedia, Alejandro Espino / imago sportfotodienst / Profimedia

"Fantastično. Sjajni golovi, pet pogodaka i solidno, mogli smo da postignemo više. Svaka čast igračima, bili su fantastični. Njihov gol došao je ni iz čega posebnog i to se dešava u fudbalu. Momci su ostali mirni i bili su stalna pretnja po gol, što je važno za nas", rekao je Poter, preneo je Skaj.

Fudbaleri Švedske pobedili su u Montereju Tunis 5:1, u utakmici prvog kola Grupe F na Svetskom prvenstvu.

"Ima prostora za napredak, ali sada ćemo uživati i oporaviti se kako bismo se ponovo pripremili", dodao je Poter.

Švedska je na Svetskom prvenstvu prvi put posle osam godina, a na turnir u SAD, Kanadi i Meksiku plasirala se kroz baraž.

Švedska je prva u grupi sa tri boda, ispred Japana i Holandije koji imaju po bod i Tunisa bez bodova.

U drugom kolu Švedska će 20. juna igrati protiv Holandije, a dan kasnije Tunis će igrati protiv Japana.

Beta