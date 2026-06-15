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Kapiten fudbalske reprezentacije Irana Mehdi Taremi rekao je danas da nastup na Svetskom prvenstvu predstavlja izazov njegovu ekipu zbog brojnih poteškoća sa kojom se susrela zbog rata sa jednim od domaćina takmičenja, Sjedinjenim Američkim Državama.

Iranski fudbaleri doputovali su u nedelju u Los Anđeles iz trening baze u Tihuani, koja se nalazi na 225 kilometara od granice sa SAD.

Iran će u noći između ponedeljka i utorka u 3 časa po srednjoevropskom vremenu igrati protiv Novog Zelanda, prvu utakmicu na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Otkako je počeo rat SAD i Izraela protiv Irana, trening baza iranskog tima prebačena je iz Tusona u Meksiko, pa je ekipa imala broje poteškoće u organizaciji, uključujući i probleme sa vizama.

"Osetio sam tenziju od prvog trenutka otkako smo došli na Svetsko prvenstvo. Na svakom turniru na kome je tenzija, nećemo imati isto divno iskustvo o kome uvek pričamo sa mirom i radošću. Znam da nismo samo mi. Znam da je nekoliko zemalja imalo problema sa vizama i da su menjali trening kampove. Pre nego što smo stigli, osećaj koji ljudi uvek imaju, kako se raduju Svetskom prvenstvu, mislim da ovoga puta nisu imali taj osećaj", rekao je Taremi putem prevodioca.

1/4 Vidi galeriju Navijači Irana Foto: Richard Wareham / imago stock&people / Profimedia

SAD su napale Iran 28. februara, od tada je rat usporavan i nastavljan, a predsednik SAD Donald Tramp je u nedelju uveče objavio da su SAD ;i Iran postigli sporazum o okončanju rata i otvaranju Ormuskog moreuza. Ta vest nije objavljena pre konferencije kapitena Irana.

"Ovakva vrsta tenzije potkopava tu radost i poruku Fife i našeg naroda, a to je da fudbal donosi mir. Mislim da je ovo Svetsko prvenstvo moglo da pruži bolju atmosferu nego što jeste, ali nadam se da će u budućnosti biti bolje za sve navijače, bez obzira koju ekipu podržavaju na Svetskom prvenstvu", naveo je on.

Iranska reprezentacija će svaki put putovati iz Meksika u SAD dan pre utakmice, za dve u Inglvudu protiv Novog Zelanda i Belgije i jednu u Sijetlu protiv Egipta.

"Igramo za svakog Iranca, bilo da je u dijaspori ili u Iranu. Ljudi imaju različita mišljenja, ali mi smo ovde da ujedinimo ljude i da pokušamo da donesemo radost Irancima gde god da žive. Nećemo se mešati u politiku. Mi smo ovde da igramo fudbal", rekao je Taremi.

Beta