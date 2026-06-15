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Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente rekao je danas da je igrač njegove ekipe Lamin Jamal u idealnom stanju da igra u predstojećoj utakmici protiv Zelenortskih Ostrva na Svetskom prvenstvu.

Ne očekuje se da će Jamal biti u startnoj postavi, ali su mu lekari dali dozvolu da igra, nakon što je zbog povrede tetive propustio nekoliko poslednjih utakmica u tek završenoj sezoni u Barseloni.

1/4 Vidi galeriju Lamin Jamal - pripreme za Mundijal Foto: Francisco Macia, Magara Press SL / Alamy / Profimedia, Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, Irina R Hipolito / AFP / Profimedia

"Pratimo uputstva medicinskog osoblja iz njegovog kluba Barselone ali i španske reprezentacije, zajedno sa kondicionim trenerima. Sve ukazuje na to da je Lamin Jamal spreman da igra sutra. Ne znamo koliko. Pitanje je kako će se utakmica razvijati, situacija u igri koja vam daje naznaku kada bi mogao da uskoči u igru, ali je u idealnom stanju da igra", rekao je De la Fuente.

Fudbaleri Španije igraju od 18 časova u Atlanti protiv Zelenortskih Ostrva, utakmicu prvog kola Grupe H na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Jamal se smatra jednim od najvećih talenata u Evropi, a pomogao je Španiji da 2024. godine osvoji Evropsko prvenstvo, uprkos tome što je napunio 17 godina dan uoči finala.

On je veoma popularan u SAD, reklama sa njegovim likom okačena je ispred stadiona u Atlati, a navijači su se u nedelju okupili ispred Univerziteta Keneso, gde trenira španski tim, kada se nekolicina dece pojavila kopirajući Jamalovu frizuru, sa plavom kovrdžavom kosom.

"Lamin Jamal je spreman da odigra nekoliko minuta i naš medicinski tim se složio sa tom odlukom. U suprotnom, on ne bi bio ni na klupi", dodao je selektor evropskog šampiona.

Španija je jednom bila prvak sveta - 2010. godine, a uoči ovogodišnjeg turnira proglašena je za favorita uz Francusku.

"Ovo je samo priznanje za sve što smo uradili da bismo stigli dovde. Skromni smo. Znamo koliko je teško pobediti bilo koju utakmkicu i osvojiti Svetsko prvenstvo", rekao je De la Fuente.

Zelenortska Ostrva debituju na Svetskom prvenstvu, a De la Fuente je rekao da njegova ekipa neće potceniti protivnika.

"Možda će to biti jedna od ekipa koja će iznenaditi na ovom Svetskom prvenstvu", naveo je De la Fuente.

Beta