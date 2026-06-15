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Fudbaler Ekvadora Mojzes Kajsedo rekao je da njegova ekipa ne sme da padne duhom posle bolnog poraza od Obale Slonovače u prvom kolu Svetskog prvenstva.

1/7 Vidi galeriju Meč prvog kola Grupe E, Obala Slonovače - Ekvador Foto: Kyle Rodden / Zuma Press / Profimedia, Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia, Ricardo Nogueira / Zuma Press / Profimedia

"Utakmica je izmakla kontroli. Igrali smo dobro, ali i Obala Slonovače je dala sve od sebe. Teško je početi turnir uz zaostatak, ali ovo je samo početak. Ne smemo da dozvolimo da padnemo duhom, čekaju nas još dva finala. Oporavićemo se", rekao je Kajsedo posle utakmice, preneli su britanski mediji.

Fudbaleri Ekvadora izgubili su danas u Filadelfiji od Obale Slonovače 0:1, u utakmici prvog kola Grupe E na Svetskom prvenstvu. Jedini gol postigao je Amad Dijalo u 90. minutu.

Tokom utakmice igrači Ekvadora su u tri navrata pogađali okvir gola, a sada su prekinuli niz od 19 utakmica bez poraza, koji je počeo u septembru 2024. godine.

"Tužni smo jer nismo mogli da donesemo radost navijačima koji su došli. Osećali smo kao da igramo u Gvajakilu, u Kitu. Ali borićemo se do kraja kako bismo im doneli radost", naveo je Kajsedo.

Ekvador će u drugom kolu igrati protiv Kurasaa, a u trećem protiv Nemačke.