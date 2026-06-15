Slušaj vest

Ubedljivom pobedom od 5:1 protiv Tunisa na otvaranju F grupe Svetskog prvenstva, fudbaleri Švedske su demonstrirali silu, ali je se posle meča diskutuje i o jednom izuzetno kontroverznom golu.

Iako je Švedska pri rezultatu 3:1 već koračala ka sigurnom trijumfu, Tunišani se nisu predavali i konstantno su pritiskali odbranu rivala u nadi da mogu uneti neizvesnost u završnicu. Ipak, sve nade Afrikanaca pale su u vodu u 84. minutu posle jednog prekida za Skandinavce.

Rezervista Matijas Svanberg, koji je tek kročio na travnjak, odlično je pratio akciju i izbliza sproveo loptu u gol.

1/4 Vidi galeriju Matijas Svanberg proslavlja gol na meču Švedska - Tunis Foto: Alejandro Espino / imago sportfotodienst / Profimedia, JOEL MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pogodak koji je podigao buru: Ofsajd ili regularan gol?

Usledilo je veliko slavlje švedskih fudbalera, koje je ubrzo prekinuto jer je linijski sudija prvobitno poništio pogodak. Prvi televizijski snimak jasno je pokazivao da se strelac gola nalazio u dubokoj nedozvoljenoj poziciji u momentu centaršuta. Međutim, tada na scenu stupa drama - arbitri iz VAR sobe signalizirali su glavnom sudiji da preinači odluku i prizna gol.

U čemu je zapravo kvaka? Ključni čovek u ovoj situaciji bio je Aleksander Isak. Sumnja se da je on zakačio loptu nakon centaršuta i promenio joj smer. U tom specifičnom sekundu, Svanberg zapravo nije bio u ofsajdu.

Ipak, čak ni usporeni snimci ne daju stoprocentno jasan odgovor na pitanje da li je Isak uopšte dotakao loptu ili je ona stigla direktno do strelca - što bi značilo da je gol morao biti poništen.

Procene i snimak ove više nego diskutabilne situacije možete pogledati u videu ispod:

Šta vi mislite, da li je ovaj gol bio regularan?! Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

BONUS VIDEO: