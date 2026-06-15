Slušaj vest

Švedska je deklasirala Tunis 5:1 na startu Svetskog prvenstva, a apsolutni heroj meča bio je Jasin Ajari.

Sjajni vezista Brajtona postigao je dva sjajna gola - i to protiv reprezentacije zemlje u kojoj je rođen njegov otac.

Bio je to jedan od najemotivnijih trenutaka od starta Mundijala, jer je Ajari praktično "podelio srce" između dve reprezentacije – Švedske, za koju igra, i Tunisa, čije korene nosi.

Dva gola protiv "svojih"

Ajari je već u 7. minutu raspalio sa distance i doveo Švedsku u vođstvo, ali nije slavio pogodak – umesto toga podigao je ruke u znak poštovanja prema navijačima Tunisa, što su preneli brojni strani mediji kao jedan od najemotivnijih momenata dana.

U završnici utakmice ponovo je pogodio – još jedan udarac sa distance završio je u mreži i stavio tačku na demoliranje Tunisa.

I dok su švedski mediji slavili njegovu partiju, u Tunisu se pisalo o “bolnom udarcu od igrača koji je mogao da igra za njih”, jer Ajari ima porodične veze sa tom zemljom.

Navijači su na društvenim mrežama podeljeni – jedni ga vide kao profesionalca koji je izabrao Švedsku, dok drugi ističu emotivnu simboliku njegovih gestova i činjenicu da nije slavio protiv "svojih".

1/5 Vidi galeriju Junak pobede Švedske na startu Mundijala Foto: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Zabala / Xinhua News / Profimedia, Julio Cesar AGUILAR / AFP / Profimedia

Izabrao Švedsku

Jasin Ajari je rođen u Švedskoj i fudbalski je odrastao u tamošnjem sistemu, što je bio ključni razlog njegove odluke da prihvati poziv Švedske, iako ima pravo nastupa i za Tunis preko oca, kao i Maroko preko majke.

On je prošao kompletnu omladinsku školu u Švedskoj i prošao sve mlađe selekcije reprezentacije, što je uobičajeno presudno kod mladih igrača kada dobiju prvi seniorski poziv.

U ranijim izjavama koje prenose strani mediji, navodi se da je odluka došla kao rezultat toga što se "fudbalski razvio u Švedskoj i prirodno napredovao kroz njihov sistem", dok je odluka bila i porodično usmerena - uz podršku porodice da izabere zemlju u kojoj je rođen i odrastao.

U Tunisu ga deo javnosti vidi kao “izgubljenog sina”, dok drugi ističu da je jednostavno logično da je izabrao zemlju koja ga je fudbalski stvorila.

Na društvenim mrežama komentari se kreću od divljenja do razočaranja, ali jedno je sigurno - Ajari je postao jedna od najemotivnijih priča početka Mundijala.