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Dok se na terenu pisala istorija protiv Holandije, na tribinama stadiona u Arlingtonu navijači Japana održali su još jednu lekciju iz kulture i lepog ponašanja.

Ponašanjem na takmičenjima svoje selekcije, navijači fudbalske reprezentacije Japana ne prestaju da oduševljavaju svetsku javnost.

Sjajan meč odigrali su "samuraji" na početku Mundijala. Dva puta su stizali prednost Holandije i na kraju izborili veliki remi, pa u fenomenalnom raspoloženju dočekuju nastavak turnira i predstojeće utakmice sa Tunisom i Švedskom.

1/9 Vidi galeriju Holandija - Japan, Mundijal 2026 Foto: Craig Mercer / Alamy / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Tribine ostale blistave

Veoma lepa scena, koja je za Japance zapravo postala nepisano pravilo, viđena je odmah nakon što je završena utakmica na stadionu u Arlingtonu (inače domu NFL tima Dalas Kaubojsa).

Naime, ogroman broj japanskih navijača nije želeo da napusti tribine dok god do poslednjeg komada nije pokupio smeće koje je ostalo iza njih.

1/4 Vidi galeriju Navijači Japana Foto: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, Kenjiro Matsuo / AFLO / Profimedia

Ovo nikako nije prvi put da svedočimo ovakvim scenama. Štaviše, teško je uopšte pronaći turnir na kom učestvuje selekcija Japana, a da njihovi navijači nisu održali pravi mali javni čas iz opšte kulture i vrhunskog vaspitanja. Pogledajte kako je sve ovo izgledalo:

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