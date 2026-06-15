Slušaj vest

Fudbaler Obale Slonovače Jan Diomande rekao je da je dobro pobedom početi takmičenje i da njegova ekipa želi da ispiše istoriju na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Uvek je sjajno početi pobedom i to pomaže samopouzdanju. Znali smo da je Ekvador dobar tim. Morali smo da budemo strpljivi i čekamo priliku i postigli smo gol", rekao je Diomande posle utakmice, preneo je Frans pres.

Fudbaleri Obale Slonovače pobedili su danas u Filadelfiji Ekvador 1:0, u utakmici prvog kola Grupe E na Svetskom prvenstvu.

1/7 Vidi galeriju Meč prvog kola Grupe E, Obala Slonovače - Ekvador Foto: Kyle Rodden / Zuma Press / Profimedia, Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia, Ricardo Nogueira / Zuma Press / Profimedia

Jedini gol postigao je rezervista Amad Dijalo u 90. minutu.

Obala Slonovače četvrti put igra na Svetskom prvenstvu, ali prvi put od 2014. godine, a ta reprezentacija nikada nije prošla grupnu fazu.

"Nismo ovde došli samo da bismo bili deo svega. Želimo da ispišemo istoriju", naveo je Diomande.

Obala Slonovače će u drugom kolu igrati protiv Nemačke 20. juna u Torontu, a u trećem kolu protiv Kurasaa.

"Uradićemo sve što možemo kako bismo pobedili u narednoj utakmici. Znamo da će protiv Nemačke biti teško i da su oni jedan od najboljih timova na svetu. Čekamo ih, ali najvažnije je da ostanemo mirni i skromni", naveo je Diomande.

Selektor Obale Slonovače Emers Fae pohvalio je ekipu jer je ostala pribrana, nakon što je Ekvador u prvom poluvremenu u dva navrata pogodio okvir gola, ukupno tri puta na utakmici.

"Igrači su bili pomalo napeti. Svima je to prvo Svetsko prvenstvo i osetilo se malo napetosti. Nisu smeli da rizikuju. Uspeli smo da izdržimo. U drugom poluvremenu smo bili koncentrisaniji i imamo napadače koji u svakom trenutku mogu da naprave razliku", rekao je on.

"Otišli smo u svlačionicu na 0:0, a u drugom delu smo rekli da moramo da imamo prostor i da ostanemo fokusirani jer smo u prvom poluvremenu gubili loptu. Dva ili tri puta smo protivniku dali prilike, ali bili smo čvrsti i osvojili tri boda", dodao je Fae.

Beta