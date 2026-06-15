GENIJALAN TRIK SA TABLOM! "Tajna metoda" Japana zapalila Mundijal - snimak selektora obišao svet! (VIDEO)
Japan je u spektakularnom meču Svetskog prvenstva odigrao 2:2 protiv Holandije, ali posle utakmice pažnju sveta nije privukao samo rezultat – već neobičan potez selektora Hajimea Morijasua na klupi.
Tokom dramatične završnice, kamere su zabeležile kako japanski stručni štab koristi belu tablu sa jasnim instrukcijama i odbrojavanjem vremena, dok je selektor davao kratke, precizne taktičke poruke igračima u samom finišu meča.
Morijasu metoda
Strani mediji su ovaj potez već nazvali “The Moriyasu Method”, a snimak sa klupe postao je viralan širom sveta.
Na tabli su se, prema kadrovima sa utakmice, pojavljivali brojevi i jednostavne instrukcije - što je igračima jasno signalizovalo:
- koliko je vremena ostalo
- kada da krenu u završni pritisak
- kada ide “sve ili ništa” završnica
Priča o jednostavnom, ali izuzetno efektivnom pristupu japanske klupe izazvala je ogromnu pažnju na društvenim mrežama.
Navijači su ovaj potez opisali kao trenerski “masterclass” u realnom vremenu – jednostavan, ali genijalan.
Metoda selektora Japana u rekordnom roku postala je viralna tema, a snimak sa klupe deli se širom sveta kao primer kako jednostavna komunikacija u ključnim trenucima može da utiče na ritam utakmice.