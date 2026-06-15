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Japan je u spektakularnom meču Svetskog prvenstva odigrao 2:2 protiv Holandije, ali posle utakmice pažnju sveta nije privukao samo rezultat – već neobičan potez selektora Hajimea Morijasua na klupi.

Tokom dramatične završnice, kamere su zabeležile kako japanski stručni štab koristi belu tablu sa jasnim instrukcijama i odbrojavanjem vremena, dok je selektor davao kratke, precizne taktičke poruke igračima u samom finišu meča.

1/5 Vidi galeriju Selektor Japana na meču protiv Holandije Foto: Kenjiro Matsuo / AFLO / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jose Breton / Shutterstock Editorial / Profimedia

Morijasu metoda

Strani mediji su ovaj potez već nazvali “The Moriyasu Method”, a snimak sa klupe postao je viralan širom sveta.

Na tabli su se, prema kadrovima sa utakmice, pojavljivali brojevi i jednostavne instrukcije - što je igračima jasno signalizovalo:

koliko je vremena ostalo

kada da krenu u završni pritisak

kada ide “sve ili ništa” završnica

Priča o jednostavnom, ali izuzetno efektivnom pristupu japanske klupe izazvala je ogromnu pažnju na društvenim mrežama.

Navijači su ovaj potez opisali kao trenerski “masterclass” u realnom vremenu – jednostavan, ali genijalan.

Metoda selektora Japana u rekordnom roku postala je viralna tema, a snimak sa klupe deli se širom sveta kao primer kako jednostavna komunikacija u ključnim trenucima može da utiče na ritam utakmice.