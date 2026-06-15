Slušaj vest

Japan je u spektakularnom meču Svetskog prvenstva odigrao 2:2 protiv Holandije, ali posle utakmice pažnju sveta nije privukao samo rezultat – već neobičan potez selektora Hajimea Morijasua na klupi.

Tokom dramatične završnice, kamere su zabeležile kako japanski stručni štab koristi belu tablu sa jasnim instrukcijama i odbrojavanjem vremena, dok je selektor davao kratke, precizne taktičke poruke igračima u samom finišu meča.

Selektor Japana na meču protiv Holandije Foto: Kenjiro Matsuo / AFLO / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jose Breton / Shutterstock Editorial / Profimedia

Morijasu metoda

Strani mediji su ovaj potez već nazvali “The Moriyasu Method”, a snimak sa klupe postao je viralan širom sveta.

Na tabli su se, prema kadrovima sa utakmice, pojavljivali brojevi i jednostavne instrukcije - što je igračima jasno signalizovalo:

  • koliko je vremena ostalo
  • kada da krenu u završni pritisak
  • kada ide “sve ili ništa” završnica

Priča o jednostavnom, ali izuzetno efektivnom pristupu japanske klupe izazvala je ogromnu pažnju na društvenim mrežama.

Navijači su ovaj potez opisali kao trenerski “masterclass” u realnom vremenu – jednostavan, ali genijalan.

Metoda selektora Japana u rekordnom roku postala je viralna tema, a snimak sa klupe deli se širom sveta kao primer kako jednostavna komunikacija u ključnim trenucima može da utiče na ritam utakmice.

Ne propustiteFIFA WC 2026SVI GLEDAJU U NEVERICI - JAPANCI SE NE MENJAJU! Navijači "samuraja" još jednom ostavili bez teksta čitavu planetu! (VIDEO)
Navijači Japana
FIFA WC 2026HEROJ I IZDAJNIK! Dva gola protiv svojih, pa gest koji je obišao svet - srce podeljeno na dva dela!
Jasin Ajari
FIFA WC 2026PLANETA BRUJI O GOLU ŠVEDSKE - DA LI JE TUNIS OŠTEĆEN?! VAR u centru pažnje - drama na terenu i odluka o kojoj priča ceo svet! (VIDEO)
Matijas Svanberg
FIFA WC 2026"BOLI, ALI MORAMO DALJE!" Ekvadorci slomljeni posle dramatičnog poraza: Ne smemo da padnemo - čekaju nas dva finala!
Obala Slonovače - Ekvador

00:59
Kaisedo besan zbog novog pravila na Svetsko prvenstvu Izvor: Arena 1 Premium