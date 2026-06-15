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Borbeni "samuraji" pokazali su karakter, posle emotivne drame koja je potresla ekipu i u potpunosti obeležila njihove pripreme za turnir.

Naime, pred put na Mundijal selektor Hajime Morijasu doneo je jednu izuzetno hrabru odluku, koja je šokirala fudbalsku javnost u Japanu - kapiten Vataru Endo sklonjen je sa spiska putnika.

1/5 Vidi galeriju Selektor Japana na meču protiv Holandije Foto: Kenjiro Matsuo / AFLO / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jose Breton / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jedva je Morijasu izdržao konferenciju na kojoj je saopštio bolnu odluku.

Kako prenosi japanski "Nikkan Sports", selektor je tokom obraćanja novinarima bio vidno potresen, a u jednom trenutku emocije su ga potpuno savladale dok je govorio o odluci da kapitena precrta sa spiska za Mundijal.

Kada su pitanja počela da se odnose na Enda, situacija je postala još teža – Morijasu je, prema navodima medija, zaplakao i javno se izvinio zbog odluke koja je šokirala javnost.

"Imao sam osećaj da tom momku saopštavam nešto najužasnije na svetu. Nije ovde povređen samo Endo. Osećam strašnu krivicu jer znam da sam ovim ranio i njegovu porodicu koja ga neizmerno voli, kao i sve naše navijače. Želim javno da im se izvinim zbog toga", rekao je selektor Japana.

Odluka da Endo ne bude deo reprezentacije došla je nakon što je potvrđeno da se vezista nije oporavio od teške povrede ligamenata stopala, koju je vukao još od perioda u Liverpulu.

Tehnički direktor japanskog saveza potvrdio je da je situacija bila jasna - lekarski tim nije dao zeleno svetlo za njegov povratak na najveću scenu, iako je Endo pokušao da se vrati treninzima i čak odigrao prijateljski meč u završnoj fazi oporavka.

Bivši kapiten se ubrzo oglasio i emotivnom porukom potvrdio da se povlači iz reprezentacije, poručivši da će od sada biti najveća podrška timu sa tribina.

Umesto njega, u tim je uskočio Šuto Mačino, dok je traku preuzeo Kogo Itakura, a u Japanu se već govori o jednoj od najtežih odluka u eri selektora Morijasua.

Ipak, uprkos emocijama, odluka je doneta u trenutku kada se gledao isključivo rezultat i forma ekipe pred najveće takmičenje, gde nema mesta za kompromis.