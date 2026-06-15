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Fudbalska reprezentacija Irana odradila je prvi trening po dolasku u Sjedinjene Američke Države, ali je njihov boravak u Los Anđelesu obeležio i protest ispred stadiona “Karson sports park”, gde se okupila grupa ljudi iz iranske dijaspore.

Iako ih je bilo svega nekoliko desetina, okupljeni su privukli pažnju jer su mahali zastavama Irana iz perioda pre Islamske revolucije, kao i zastavama Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, uz političke poruke usmerene protiv vlasti u Teheranu, ali i same reprezentacije.

Protest je održan upravo u trenutku dok je nacionalni tim izlazio na teren za trening, što je dodatno podiglo tenzije oko dolaska Irana na Mundijal.

1/4 Vidi galeriju Doček reprezentaciji Irana u SAD Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na stadionu su se mogli videti i transparenti sa oštrim porukama, među kojima je jedan privukao veliku pažnju - “fudbalski tim Islamske Republike ne predstavlja narod Irana”. Ipak, uprkos protestima, iz Irana stižu poruke da će reprezentacija imati veliku podršku navijača iz zemlje koji će utakmice pratiti putem televizije.

FIFA je, prema navodima, već reagovala na pojedine simbole i poručila da na stadionima neće biti dozvoljeno unošenje zastava iz perioda dinastije Pahlavi, kao ni drugih politički osetljivih obeležja, čime se pokušava sprečiti dodatna politizacija utakmica.

Prvi meč na Mundijalu, Iran igra noćas u 03.00, a rival im je Novi Zeland.