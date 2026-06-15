Fudbalski savez Tunisa smenio je selektora Lamušija posle poraza od Švedske na Mundijalu. Odluka je doneta odmah nakon debakla.
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NEZAPAMĆENO! Selektor dobio otkaz na Mundijalu posle prve utakmice
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Fudbalski savez Tunisa smenio je selektora Sabrija Lamušija odmah nakon ubedljivog poraza od Švedske (5:1) u prvom kolu grupne faze Svetskog prvenstva, prenose svetski mediji.
Odluka o prekidu saradnje doneta je na hitnoj sednici Saveza, koja je sazvana neposredno nakon debakla na otvaranju šampionata. Prema navodima „Gardijana“, „Sana“ i novinara „Njujork tajmsa“ Romena Moline.
Čelnici FS Tunisa nisu želeli da čekaju nastavak turnira nakon serije loših rezultata, koja je kulminirala u duelu sa Šveđanima.
Ovako nešto jako retko se dešavalo u istoriji turnira najboljih reprezentacija sveta.
Šveđani su se poigravali sa nemoćnom selekcijom iz Afrike - pogledajte galeriju sa meča.
Matijas Svanberg proslavlja gol na meču Švedska - Tunis Foto: Alejandro Espino / imago sportfotodienst / Profimedia, JOEL MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia
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