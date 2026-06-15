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Utakmica se igrala u ranim jutarnjim časovima po lokalnom vremenu, a nemile scene su viđene u domovini gde su se navijači potukli među sobom.

1/6 Vidi galeriju Fotografije sa meč prvog kola Grupe D, Australija - Turska Foto: ETHAN CAIRNS / PA Images / Profimedia, TIMOTHY MATWEY / PA Images / Profimedia, DARRYL DYCK / PA Images / Profimedia

U amfiteatru starom nekoliko vekova u Kašu, izbila je tuča ispred velikog ekrana, a onda su sa gornjih redova počele da lete flaše i čaše.

Neki su pokušavali i da nastave obračun iako su već bili na zemlji, a definitivno se vidi da je i alkohol uticao na ovakve okolnosti.

Možda će situacija biti bolja ukoliko fudbaleri Turske vrate stvari na pravi kolosek, a naredni meč igraju protiv Paragvaja, da bi poslednji susret bio protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država.