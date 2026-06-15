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Svetska prvenstva u fudbalu donela su bezbroj velikih utakmica, spektakularnih golova i istorijskih trenutaka, ali i skandala koji su ostali upamćeni decenijama.

Jedan od najvećih dogodio se na Mundijalu 2010. godine u Južnoj Africi, kada je francuski napadač Nikolas Anelka usred turnira izbačen iz reprezentacije.

1/5 Vidi galeriju Nikolas Anelka Foto: EPA / T. Mughal, Profimedia

Francuska je na Mundijal stigla pod velikim pritiskom nakon kontroverznog plasmana na završni turnir, a atmosfera u nacionalnom timu bila je daleko od idealne. Problemi su kulminirali posle poraza od Meksika (2:0) u drugom kolu grupne faze.

Prema navodima francuskih medija, Anelka je tokom poluvremena ušao u žestok verbalni sukob sa selektorom Rejmonom Domenekom. Napadač je navodno burno reagovao na kritike stručnog štaba, a njegove reči ubrzo su dospele u javnost i izazvale pravi potres u Francuskoj.

Nekoliko dana kasnije, Fudbalski savez Francuske doneo je odluku da Anelka bude udaljen iz reprezentacije i momentalno vraćen kući. Tako je jedan od najiskusnijih igrača "Trikolora" završio nastup na Mundijalu pre nego što je Francuska odigrala poslednju utakmicu u grupi.

Međutim, tu nije bio kraj problemima. Anelkino izbacivanje izazvalo je revolt među saigračima, koji su stali u njegovu odbranu. U znak protesta reprezentativci Francuske odbili su da treniraju, a slike igrača koji bojkotuju trening obišle su svet.

Sukob između igrača, stručnog štaba i čelnika saveza pretvorio se u potpuni haos. Selektor Domenek našao se na udaru javnosti, dok je reprezentacija postala predmet podsmeha širom sveta.

1/10 Vidi galeriju Rejmon Domenek Foto: PATRICK HERTZOG / AFP / Profimedia, ALEXANDER JOE / AFP / Profimedia

Francuska je na kraju završila takmičenje već u grupnoj fazi sa samo jednim osvojenim bodom iz tri utakmice. Tim koji je četiri godine ranije igrao finale Mundijala doživeo je jedan od najvećih debakala u svojoj istoriji.

Skandal sa Anjelkom i danas se smatra jednim od najpoznatijih incidenata na svetskim prvenstvima. Umesto po fudbalu, nastup Francuske u Južnoj Africi ostao je upamćen po svađama, bojkotu treninga i izbacivanju jedne od najvećih zvezda reprezentacije usred turnira.

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