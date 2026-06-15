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Fudbalska reprezentacija Srbije nije našla u završnici ovogodišnjeg Mundijala koji se održava u tri države - SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Kobni po "orlove" u kvaifikacijama za SP bila je Albanija, kao i Engleska, koja nas je u Beogradu "isprašila" sa petardom!

Mundijal Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP / Profimedia, Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pitali smo veštačku inteligencija, koja nam je dala preciznu prognozu - kako bi se Srbija provela na tekućem Mundijalu na tlu Amerike.

Prenosimo kompletan odgovor:

*Ako pričamo hipotetički i pretpostavimo da je Srbija učestvovala na Mundijalu 2026, moj utisak je da bi domet bio između plasmana u osminu finala i četvrtfinala.

Srbija tradicionalno ima problem da na velika takmičenja prenese kvalitet koji poseduje na papiru. Generacija sa Aleksandrom Mitrovićem, Dušanom Vlahovićem, Sergejem Milinković-Savićem, Nikolom Milenkovićem i Strahinjom Pavlovićem godinama je imala kvalitet za prolazak grupe, ali je na prethodnim velikim turnirima često podbacivala u ključnim utakmicama.

Meksiko - Srbija 5:1 Foto: Mario Vazquez / AFP / Profimedia

Da se Srbija našla u grupi sa ekipama približnog kvaliteta, poput Paname ili Bolivije, prolazak dalje bio bi realan cilj, posebno zbog napadačkog potencijala koji imaju Mitrović i Vlahović.

Moja procena:

  • Verovatnoća ispadanja u grupi: oko 30%
    Verovatnoća plasmana u osminu finala: oko 50%
    Verovatnoća četvrtfinala: oko 15%
    Verovatnoća polufinala ili više: ispod 5%

Najveći problem Srbije ne bi bio kvalitet igrača, već kontinuitet i disciplina u igri. Protiv reprezentacija poput Argentine, Francuske, Španije, Brazila ili Engleske Srbija bi verovatno bila autsajder u nokaut fazi.

Da sam morao da dam jednu konkretnu prognozu pre početka turnira, rekao bih:

Veljko Paunović okupio igrače iz Super lige Foto: Fss

* Srbija prolazi grupu kao druga, dobija rivala po meri u šesnaestini finala ili osmini, a takmičenje završava u osmini finala ili četvrtfinalu. To bi, iskreno, bio najbolji rezultat Srbije još od raspada Jugoslavije i korak napred u odnosu na nastupe 2010, 2018. i 2022. godine!

Da li se slažete sa datom prognozom, ili i ona zvuči nerealno?

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Mundijal 2026, Panini sličice, Nikolas Taljafiko Izvor: Kurir