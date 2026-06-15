Slušaj vest

Prvi čovek evropskog fudbala izjavio je na konferenciji u Ljubljani da je proširenje Mundijala donelo "ogroman broj utakmica koje su potpuno nezanimljive", što je izazvalo burne reakcije širom sveta.

1/5 Vidi galeriju Aleksander Čeferin Foto: Fss, Promo

Iako je Čeferin kasnije naglasio da novi format pruža priliku manjim državama da osete čari najveće fudbalske smotre, njegove reči nisu naišle na razumevanje.

Kako prenosi BBC Sport, fudbalski savezi iz Afrike, Azije i Kariba brzo su reagovali zajedničkim saopštenjem u kojem su odlučno odbacili Čeferinove komentare.

Pismo su potpisali savezi Zelenortskih Ostrva, Kurasaa, Uzbekistana, Konga, Haitija, Alžira, Tunisa, Maroka, Egipta, Gane, Senegala, Obale Slonovače i Južne Afrike.

U saopštenju su poručili da za njihove zemlje "ne postoji nevažna utakmica Svetskog prvenstva" i da je plasman na Mundijal rezultat višegodišnjeg rada, ulaganja i odricanja.

"Za Zelenortska Ostrva, Kurasao i Uzbekistan, plasman na FIFA Svetsko prvenstvo predstavlja istorijski uspeh i ostvarenje sna generacija. Za zemlje poput Konga i Haitija, povratak na najveću fudbalsku scenu nakon dugog odsustva ima ogroman značaj za milione navijača", navodi se u pismu.

Potpisnici smatraju da je karakterisanje pojedinih utakmica kao manje važnih ili nezanimljivih uvredljivo za igrače, trenere, saveze i navijače koji godinama rade kako bi stigli do najveće fudbalske pozornice.

"Iza svakog plasmana stoje godine rada i ulaganja. Iza svake reprezentacije stoje čitave zajednice i milioni ljudi koji fudbal vide kao izvor ponosa, nade i jedinstva", ističe se u saopštenju.

Na kraju pisma savezi su podsetili da je upravo univerzalnost najveća snaga fudbala.

"Fudbal ne pripada odabranoj grupi nacija. Njegova snaga proizlazi iz njegove univerzalnosti. FIFA Svetsko prvenstvo je najveće svetsko fudbalsko takmičenje upravo zato što okuplja različite kulture, istorije i fudbalske puteve".

Za sada nema zvanične reakcije ni od UEFA, ni od njenog predsednika Aleksander Čeferin na otvoreno pismo koje je ujedinilo saveze sa nekoliko kontinenata u odbrani značaja proširenog Svetskog prvenstva.