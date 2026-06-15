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Reprezentacija Španije, jedna od najtrofejnijih u modernoj fudbalskoj eri, poznata je po zlatnom periodu između 2008. i 2012. godine, kada je osvojila dva Evropska prvenstva i Mundijal 2010.

Međutim, put do uspeha često je bio obeležen ozbiljnim unutrašnjim krizama, šokantnim odlukama i nesvakidašnjim incidentima koji su ponekad pretili da potpuno uruše tim.

1/14 Vidi galeriju KAKAV TRILER U ŠTUTGARTU! ŠPANIJA U 119. MINUTU SRUŠILA NEMAČKU: Crvena furija posle SPEKTAKLA u četvrtfinalu, Merino HEROJ pobede Foto: EPA/RONALD WITTEK, Spada / LaPresse / Profimedia

Smene selektora pred početak Mundijala: slučaj Julena Lopetegija

Jedan od najvećih skandala u istoriji španskog fudbala dogodio se uoči Svetskog prvenstva 2018. u Rusiji.

Španija je pod vođstvom Julena Lopetegija bila u sjajnoj formi – neporažena u 20 utakmica i među glavnim favoritima za titulu. Međutim, samo nekoliko dana pred početak turnira, objavljeno je da će Lopetegi preuzeti Real Madrid nakon Mundijala.

Vest je izazvala šok u Fudbalskom savezu Španije, koji je ovu odluku protumačio kao narušavanje poverenja. Predsednik saveza Luis Rubijales reagovao je odmah i smenio selektora svega 48 sati pre prve utakmice protiv Portugala.

Na klupu je hitno postavljen Fernando Jero, a reprezentacija je u atmosferi haosa započela turnir, koji je završila ispadanjem u osmini finala od domaćina Rusije.

Real Madrid protiv Barselone: podeljena svlačionica „Crvene furije“

Drugi veliki problem španske reprezentacije godinama je bio dubok rivalitet između igrača Reala i Barselone.

Iako je upravo ta generacija donela Španiji istorijske titule 2010. i 2012. godine, odnosi u svlačionici često su bili napeti. Posebno su se izdvajale tenzije između kapitena i lidera sa obe strane: Serhija Ramosa i Ikera Kasiljasa sa jedne, te Ćavija i Đerarda Pikea sa druge.

Uoči Svetskog prvenstva 2014. u Brazilu, te razlike su postale još izraženije. Nedostatak hemije i zasićenje doveli su do potpunog raspada igre. Španija je kao aktuelni svetski šampion doživela šokantne poraze od Holandije (5:1) i Čilea (2:0), ispavši već u grupnoj fazi.

Nesreća koja je promenila istoriju: slučaj Santjaga Kanjizaresa

Jedan od najbizarnijih trenutaka u istoriji španske reprezentacije dogodio se pred Svetsko prvenstvo 2002. u Japanu i Južnoj Koreji.

Golman Santjago Kanjizares, tada prvi izbor selektora i u odličnoj formi, doživeo je nesreću na pripremama. U hotelskoj sobi, staklena bočica parfema mu je ispala iz ruku, a u pokušaju da je zaustavi nogom, došlo je do teške povrede tetive.

Zbog toga je morao da otkaže učešće na Mundijalu, a njegovo mesto zauzeo je tada veoma mladi Iker Kasiljas, čime je započeta jedna od najvažnijih golmanskih karijera u istoriji španskog fudbala.

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