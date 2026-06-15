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Dok su milioni navijača Španije i ljubitelja kladionica, širom sveta očekivali da Mikel Ojarzabal bude među glavnim zvezdama utakmice, napadač „crvene furije“ završio je u centru pažnje iz potpuno neočekivanog razloga na meču protiv Zelenortskih ostrva.

Španija - Kape Verde Mundijal 2026 Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Naime, prema statističkim podacima koji se vode još od 1966. godine, Ojarzabal je postao prvi fudbaler u istoriji Svetskih prvenstava koji je odigrao prvih 30 minuta utakmice bez ijednog dodira sa loptom.

 Umesto het-trika, Španac je ušao u istoriju kao prvi fudbaler od 1966. godine koji je prvih pola sata meča Svetskog prvenstva proveo bez ijednog kontakta sa loptom.

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