U prvom kolu grupe "H" na Mundijalu viđena je prava senzacija - Španija je odigrala samo 0:0 protiv debitanta na svetskim šampionatima Zelenortskih Ostrva, iako je važila za apsolutnog favorita.
MUNDIJAL 2026
PLANETA OČEKIVALA HET-TRIK, A DOBILA APSOLUTNU NULU: Španski golgeter na Mundijalu oborio bizaran rekord koji će se prepričavati!
Slušaj vest
Dok su milioni navijača Španije i ljubitelja kladionica, širom sveta očekivali da Mikel Ojarzabal bude među glavnim zvezdama utakmice, napadač „crvene furije“ završio je u centru pažnje iz potpuno neočekivanog razloga na meču protiv Zelenortskih ostrva.
Španija - Kape Verde Mundijal 2026 Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Naime, prema statističkim podacima koji se vode još od 1966. godine, Ojarzabal je postao prvi fudbaler u istoriji Svetskih prvenstava koji je odigrao prvih 30 minuta utakmice bez ijednog dodira sa loptom.
Umesto het-trika, Španac je ušao u istoriju kao prvi fudbaler od 1966. godine koji je prvih pola sata meča Svetskog prvenstva proveo bez ijednog kontakta sa loptom.
Reaguj
Komentariši