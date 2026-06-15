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U prvom kolu grupe "H" na Mundijalu viđena je prava senzacija - Španija je odigrala samo 0:0 protiv debitanta na svetskim šampionatima Zelenortskih Ostrva, iako je važila za apsolutnog favorita.

Ono što pogotovo upada u oči je da Španija za skoro sto minuta fudbala napravila samo jedan faul!

Da, dobro ste pročitali.

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Mundijal 2026 Foto: Printskrin

To dovoljno govori o tome sa kakvim intezitetom je "crvena furija" odigrala ovaj meč.

Španija kao da je očekivala da će pobeda doći sama od sebe, na čist individualni kvalitet.

Međutim, Zelenortska ostrva su ih brutalno spustila na zemlju.

Španija - Kape Verde Mundijal 2026 Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

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