Slušaj vest

1/7 Vidi galeriju Španija - Kape Verde Mundijal 2026 Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Rešenje je da nastavimo da insistiramo na istoj ideji i da budemo još precizniji u završnici. To su utakmice poput ove, o kojima je govorio i Rodri. Stvorite mnogo prilika, ali vam nedostaje svežina koja je neophodna u ovakvim mečevima", rekao je selektor Španije.

Osvrnuo se i na taktiku Zelenortskih ostrva

"Oni su veoma organizovana ekipa. Videli smo da su se povukli duboko i veoma je teško stvarati prostor protiv takvog protivnika. I pored toga smo uspeli da kreiramo određene šanse. Nedostajalo je više kretanja kako bismo otvarali prostor, ali kada lopta jednostavno neće u gol, onda neće. Imali smo udarce, prilike i veliku želju da što pre rešimo utakmicu. Znamo koliko je ovde teško igrati i koliko je teško pobeđivati", istakao je De la Fuente.

Španski stručnjak govorio je i o Laminu Jamalu i Niku Vilijamsu, koji su ušli sa klupe i uneli dodatnu energiju u igru "crvene furije".

"Cilj je da im postepeno dajemo veću minutažu kako bi stekli samopouzdanje i takmičarski ritam, te bili što spremniji za naredne utakmice“, zaključio je De la Fuente.