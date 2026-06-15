SELEKTOR ŠPANIJE NE OČAJAVA POSLE BRUKE CRVENE FURIJE: Rešenje je da insistiramo na ovoj ideji...
"Rešenje je da nastavimo da insistiramo na istoj ideji i da budemo još precizniji u završnici. To su utakmice poput ove, o kojima je govorio i Rodri. Stvorite mnogo prilika, ali vam nedostaje svežina koja je neophodna u ovakvim mečevima", rekao je selektor Španije.
Osvrnuo se i na taktiku Zelenortskih ostrva
"Oni su veoma organizovana ekipa. Videli smo da su se povukli duboko i veoma je teško stvarati prostor protiv takvog protivnika. I pored toga smo uspeli da kreiramo određene šanse. Nedostajalo je više kretanja kako bismo otvarali prostor, ali kada lopta jednostavno neće u gol, onda neće. Imali smo udarce, prilike i veliku želju da što pre rešimo utakmicu. Znamo koliko je ovde teško igrati i koliko je teško pobeđivati", istakao je De la Fuente.
Španski stručnjak govorio je i o Laminu Jamalu i Niku Vilijamsu, koji su ušli sa klupe i uneli dodatnu energiju u igru "crvene furije".
"Cilj je da im postepeno dajemo veću minutažu kako bi stekli samopouzdanje i takmičarski ritam, te bili što spremniji za naredne utakmice“, zaključio je De la Fuente.