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Velika senzacija dogodila se četvrtog dana Mundijala, pošto su Zelenortska Ostrva odolela aktuelnom evropskom šampionu Španiji - iščupavši 0:0 na stadionu u Atlanti.

Raspala se Španija pred selekcijom koja debituje na Mundijalu, a u pripremama za SP razbili su Srbiju i tada smo mogli da se upoznomao sa fudbalskim kvalitetima ove male afričke države.

Španija - Kape Verde Mundijal 2026 Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Od prvog minuta Španci su kontrolisali loptu i napadali sa svih strana, ali je odbrana Zelenortskih Ostrva odolevala svakom naletu. Golman ostrvske reprezentacije bio je junak utakmice, zaustavljajući nekoliko opasnih pokušaja i održavajući svoju mrežu netaknutom.

Kako je vreme odmicalo, rasla je nervoza u redovima favorita, dok su navijači Zelenortskih Ostrva sanjali istorijski rezultat. Poslednji zvižduk sudije dočekan je kao pobeda - mala ostrvska država uspela je da zaustavi jednog od najvećih kandidata za titulu.

Za zemlju koja ima manje stanovnika nego mnogi evropski gradovi, ovaj bod mogao bi da bude jedan od najvećih trenutaka u istoriji njihovog fudbala. Španija je izgubila dva dragocena boda, a Zelenortska Ostrva su svetu poslala poruku da na Mundijalu nema malih reprezentacija.

Dok Španija dolazi iz zemlje sa gotovo 49 miliona stanovnika i bogatom fudbalskom tradicijom, Zelenortska Ostrva, država sa svega oko 530.000 stanovnika, pokazala su da se srce, disciplina i borbenost ne mere brojem stanovnika.

Semafor je pokazivao 0:0, ali za Zelenortska Ostrva, to je izgledalo kao najveća pobeda u njihovoj istoriji.

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Mundijal 2026, Panini sličice, Nikolas Taljafiko Izvor: Kurir