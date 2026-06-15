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Junak senzacionalnog remija Zelenortskih Ostrva protiv Španije 0:0), u meču prvog kola grupe "H", bio je iskusni golman Vozinja, čovek koji je svojim nestvarnim intervencijama sačuvao mrežu i doneo svojoj zemlji istorijski bod na Mundijalu.

Nakon utakmice emocije nije mogao da sakrije.

1/7 Vidi galeriju Španija - Kape Verde Mundijal 2026 Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Ceo život sam radio i čekao ovakve momente. Ovo je naš san. Mnoge generacije iz prošlosti su sanjale ovako nešto, ali nikad nisu uspeli da dosanjaju. Mi jesmo. Ovo je ispunjenje sna koji smo toliko dugo čekali - rekao je Vozinja.

Golman Zelenortskih Ostrva i njegovi saigrači bili su svesni da ih čeka jedan od glavnih favorita za osvajanje svetske titule, ali na terenu nije bilo ni traga strahu.

- Naporno smo radili za ovo. Znali smo da igramo protiv jednog od najboljih timova na svetu, ali smo bili svesni i našeg kvaliteta. Znali smo da će biti ekstremno teško. Ovo je veliki dan za sve nas i mnogo smo srećni - poručio je junak utakmice.

Koliko je Vozinja bio dominantan između stativa govori i činjenica da mu je priznanje odao čak i legendarni Ćavi.

- Budimo iskreni, Španija je lako mogla da postigne tri ili četiri gola u prvom poluvremenu da nije bilo njega. Svaki put kada bismo stvorili šansu, on je imao odgovor. Došao je do tačke kada su se naši igrači pitali šta treba da urade kako bi ga savladali - rekao je Ćavi.

Kako je utakmica odmicala, rasla je frustracija među španskim fudbalerima, dok je samopouzdanje čuvara mreže Zelenortskih Ostrva bilo sve veće.

- Nisu u pitanju samo odbrane, impresioniralo me njegovo samopouzdanje. Delovao je hladnokrvno uprkos tome što je Španija napadala u talasima. Mogli ste da vidite frustraciju među našim igračima. Što su više promašivali, Vozinja je postajao jači. Za mene je to znak da je on odličan golman. Nije samo zaustavljao naše šuteve, nego je menjao naš mentalitet - dodao je nekadašnji maestro Barselone.

Da je preko noći postao svetska senzacija potvrđuju i društvene mreže. Njegov Instagram profil eksplodirao je nakon utakmice, pa je broj pratilaca sa svega 20.000 skočio na čak preko 2 miliona za samo dva sata.

Instagram Vozinje poludeo nakon utakmice protiv Španije Foto: Printscreen/Instagram/vozinha1

U zemlji sa nešto više od pola miliona stanovnika, Vozinja je za jednu noć postao nacionalni heroj. Njegove odbrane donele su bod koji će se pamtiti generacijama, a ime iskusnog golmana zauvek će ostati upisano među najveće sportske priče u istoriji Zelenortskih Ostrva.

Ko je golman Kape Verdea Vozinja?

Vozinja je jedan od najiskusnijih afričkih golmana svoje generacije. Karijeru je počeo na Zelenortskim Ostrvima, a potom je branio u Angoli, Moldaviji, Portugaliji, Kipru i Slovačkoj, gradeći karijeru daleko od velikih evropskih reflektora.

Za reprezentaciju Zelenortskih Ostrva debitovao je još 2012. godine i učestvovao na više izdanja Afričkog kupa nacija. Tokom godina postao je kapiten, lider svlačionice i simbol generacije koja je sanjala nastup na Svetskom prvenstvu.

1/4 Vidi galeriju Vozinja Foto: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia, DC / Crysta Pix /Sports Pr / Zuma Press / Profimedia

Posebno je zanimljiva priča o njegovom nadimku. Kao dete odrastao je sa bakom i dekom jer mu je otac bio u vojsci, a majka radila. Kada bi se povredio igrajući fudbal na ulici, trčao je baki u zagrljaj, pa je dobio nadimak „Vozinja“, što na portugalskom znači „bakica“.

Na Mundijalu 2026. godine postao je svetska senzacija. Sa 40 godina bio je jedan od najstarijih učesnika turnira i proglašen je za igrača utakmice nakon što je sačuvao mrežu protiv Španije u remiju 0:0. Njegove odbrane postale su tema svetskih medija, a preko noći se od iskusnog veterana pretvorio u jednog od simbola prvenstva.

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