Zelenortska Ostrva šokirala su Španiju na Mundijalu 2026. godine, a proslava među navijačima bila je nezaboravna.
FIFA WC 2026
POSLE NAJVEĆEG ČUDA U ISTORIJI MUNDIJALA: Navijači sa jarićima izašli na ulice, ovo su scene koje morate da vidite (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbalska reprezentacija Zelenortskih Ostrva priredila je prvorazrednu senzaciju na Svetskom prvenstvu.
Španija - Kape Verde Mundijal 2026 Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Zelenorćani su protiv aktuelnog evropskog prvaka Španije u Atlanti u prvom kolu Grupe H odigrali bez golova .
Senzacija, ne samo petog dana šampionata, već celog dosadašnjeg dela, proslavljena je burno među navijačima države koja ima nešto manje od pola miliona stanovnika.
Neki od njih su na proslavu izneli jariće, kao deo "koreografije".
Reaguj
Komentariši