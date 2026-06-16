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Fudbalska reprezentacija Zelenortskih Ostrva priredila je prvorazrednu senzaciju na Svetskom prvenstvu.

Španija - Kape Verde Mundijal 2026 Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zelenorćani su protiv aktuelnog evropskog prvaka Španije u Atlanti u prvom kolu Grupe H odigrali bez golova .

Senzacija, ne samo petog dana šampionata, već celog dosadašnjeg dela, proslavljena je burno među navijačima države koja ima nešto manje od pola miliona stanovnika.

Neki od njih su na proslavu izneli jariće, kao deo "koreografije".

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Mundijal 2026, Panini sličice, Nikolas Taljafiko Izvor: Kurir