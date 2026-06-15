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Fudbalske reprezentacije Španije i Zelenortskih Ostrva odigrale su nerešeno 0:0 u prvom kolu grupe "H" na Mundijalu.

Bio je to ujedno i prvi nastup Zelenortskih Ostrva na Mundijalima, koji su već u premijeri uspeli da iznenade i osvoje veliki bod protiv jednog od favorita turnira.

Vozinja Foto: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia, DC / Crysta Pix /Sports Pr / Zuma Press / Profimedia

- Ovo znači sve za našu zemlju. Oduvek smo želeli da ljudi vide našu državu, naš tim. Pokazali smo organizovanost i hrabrost. Ovo je dokaz onoga što naša zemlja predstavlja - istrajnost i borbu da se prevaziđu teškoće - izjavio je selektor afričke selekcije Pedro Brito nakon meča.

Golman Vozinja bio je jedan od ključnih igrača na terenu, a posle utakmice istakao je ponos zbog istorijskog trenutka.

- Svi smo srećni, jer smo mnogo radili da bismo bili ovde. Zaslužujemo da igramo na Svetskom prvenstvu - rekao je iskusni čuvar mreže.

Ovaj remi predstavlja ogroman uspeh za Zelenortska Ostrva, koja su pokazala disciplinu i hrabrost protiv jednog od najjačih timova na svetu.

U narednom kolu Zelenortska Ostrva će u Majamiju igrati protiv Urugvaja.

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Mundijal 2026, Panini sličice, Nikolas Taljafiko Izvor: Kurir