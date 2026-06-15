ŠOKIRAO ŠPANIJU PA PORUČIO: "Ovo znači sve za našu zemlju", velike reči selektora Zelenortskih ostrva!
Fudbalske reprezentacije Španije i Zelenortskih Ostrva odigrale su nerešeno 0:0 u prvom kolu grupe "H" na Mundijalu.
Bio je to ujedno i prvi nastup Zelenortskih Ostrva na Mundijalima, koji su već u premijeri uspeli da iznenade i osvoje veliki bod protiv jednog od favorita turnira.
- Ovo znači sve za našu zemlju. Oduvek smo želeli da ljudi vide našu državu, naš tim. Pokazali smo organizovanost i hrabrost. Ovo je dokaz onoga što naša zemlja predstavlja - istrajnost i borbu da se prevaziđu teškoće - izjavio je selektor afričke selekcije Pedro Brito nakon meča.
Golman Vozinja bio je jedan od ključnih igrača na terenu, a posle utakmice istakao je ponos zbog istorijskog trenutka.
- Svi smo srećni, jer smo mnogo radili da bismo bili ovde. Zaslužujemo da igramo na Svetskom prvenstvu - rekao je iskusni čuvar mreže.
Ovaj remi predstavlja ogroman uspeh za Zelenortska Ostrva, koja su pokazala disciplinu i hrabrost protiv jednog od najjačih timova na svetu.
U narednom kolu Zelenortska Ostrva će u Majamiju igrati protiv Urugvaja.
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