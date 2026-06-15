Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbalske reprezentacije Španije i Zelenortskih Ostrva odigrale su večeras u Atlanti nerešeno 0:0, u utakmici prvog kola Grupe H na Svetskom prvenstvu.

1/7 Vidi galeriju Španija - Kape Verde Mundijal 2026 Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Večerašnja utakmica bila je prva u istoriji Zelenortskih Ostrva na Svetskim prvenstvima.

Aktuelni prvaci Evrope imali su tokom čitavog toka meča inicijativu i stvorili veliki broj šansi, ali nisu našli način da savladaju golmana Vozinju.

Simpatični golman Zelenortskih Ostrva postao je momentalni planetarni hit.

Pre meča ga je na društvenim mrežama pratilo manje od 50.000 folovera, da bi za samo 2-3 sata ta brojka premašila 2 miliona pratilaca.

Njemu je to pokazala novinarka koja ga je intervjuisala posle utakmice, a iskusni golman je to propratio prilično upečatljivo.

Međutim, igrač ove utakmice je posle meča pustio suze. A tek su njegove reči rastužile sve.

"Plakao sam posle utakmice jer su me kada sam bio dete odgajili baka i deka, a oni nisu mogli da budu ovde. Preminuli su pre nekoliko godina. Moja majka takođe nije mogla da dođe zbog problema sa vizom i novca koji smo morali da platimo za nju. Nismo uspeli to da rešimo na vreme", poručio je 40-godišnji golman.