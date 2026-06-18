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Fudbaleri Urugvaja startovali su na 23. Svetskom prvenstvu utakmicom protiv Saudijske Arabije.

Utakmica prvog kola Grupe H u Majamiju završena je rezultatom 1:1.

1/11 Vidi galeriju SAUDIJSKA ARABIJA - URUGVAJ, Mundijal 2026 Foto: Alex Gottschalk / DeFodi Images / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Reprezentacija Urugvaja imala je peh uoči meča, pošto je let iz Kankuna, gde su smešteni, do Majamija kasnio.

Svetska fudbalska organizacija (FIFA) uputila je javno izvinjenje Urusima, ali to svakako nije promenilo stav selektora Marsela Bijelse.

Čuveni trener je odavno "crna ovca" među čelnicima FIFA-e, i to zbog svojih stavova.

Bijelsa je možda i najgrlatiji protivnik odigravanja Mundijala u SAD. Istakao je kako to "predstavlja hipertrofiju komercijalizma koji orobljava "prelepu igru"".

Da nije jak samo na rečima, Bijelsa je pokazao time što je protestovao tokom zvaničnog fotošuta za Mundijal. Tada je spustio glavu i nije udostojio kamere pogledom.

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