SUDIJA SAČUVAO "GLAVU": Tražili da se izbaci sa Mundijala zbog neonacističkog gesta
Australijski VAR sudija Šon Evans negirao je da je namerno gestikulirao rukom kako bi preneo poruku, pripadnost ili uverenje bilo kakve vrste, uoči utakmice na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, nakon što ga je Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) oslobodila odgovornosti.
Evans je rekao da je gestikulacija bila "nevoljni podsvesni trzaj", koga nije bio svestan, preneo je večeras Bi-Bi-Si (BBC).
Tokom predstavljanja VAR sudija oči utakmice Nemačke i Kurasaa u nedelju u Hjustonu, Evans je desnom rukom napravio obrnuti znak "OK", sa palcem i kažiprstom spojenim u krug, dok su ostali prsti bili ispruženi. Takva gestikulacija ima dva različita značenja - jedno bezopasno, a drugo se u ekstremno desničarskim krugovima koristi kao simbol bele supremacije.
Nije poznato da li je Evans namerno pokazao političku poruku ili je učestvovao u takozvanoj "igri kruga", popularnoj šali u kojoj osoba pravi obrnuti znak "OK" ispod struka, a zatim zadirkuje one koji pogledaju u njega.
Fifa je saopštila da tokom istrage nije pronašla dokaze o kršenju Disciplinskog koda.
"Izveštavanje posle ovog incidenta jednostavno ne pokazuje ko sam ja. Naravno, razumem kako je gest protumačen i žalim zbog toga. Međutim, želim da budem veoma jasan i kategorično kažem da nisam svesno ni namerno napravo gest rukom koji sugerišu", rekao je Evans u saopštenju Fifa.
Organizacija koja prati pojave rasizma i diskriminacije na fudbalskim utakmicama FARE, zatražila je da Evans bude udaljen sa Svetskog prvenstva, pošto je njegov gest opisala kao neonacistički.
Znak "OK" je 2019. godine uvršten u bazu simbola mržnje američke organizacije za borbu protiv antisemitizma i ekstremizma, nakon što su ga pojedine grupe bele supremacije počele koristiti kao prepoznatljiv znak.
Stručnjaci su u više navrata naglašavali da je za tumačenje njegovog značenja presudan kontekst u kojem je upotrebljen.