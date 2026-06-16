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Australijski VAR sudija Šon Evans negirao je da je namerno gestikulirao rukom kako bi preneo poruku, pripadnost ili uverenje bilo kakve vrste, uoči utakmice na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, nakon što ga je Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) oslobodila odgovornosti.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Evans je rekao da je gestikulacija bila "nevoljni podsvesni trzaj", koga nije bio svestan, preneo je večeras Bi-Bi-Si (BBC).

Tokom predstavljanja VAR sudija oči utakmice Nemačke i Kurasaa u nedelju u Hjustonu, Evans je desnom rukom napravio obrnuti znak "OK", sa palcem i kažiprstom spojenim u krug, dok su ostali prsti bili ispruženi. Takva gestikulacija ima dva različita značenja - jedno bezopasno, a drugo se u ekstremno desničarskim krugovima koristi kao simbol bele supremacije.

Nije poznato da li je Evans namerno pokazao političku poruku ili je učestvovao u takozvanoj "igri kruga", popularnoj šali u kojoj osoba pravi obrnuti znak "OK" ispod struka, a zatim zadirkuje one koji pogledaju u njega.

Mundijal 2026, Šon Evans Foto: Printskrin

Fifa je saopštila da tokom istrage nije pronašla dokaze o kršenju Disciplinskog koda.

"Izveštavanje posle ovog incidenta jednostavno ne pokazuje ko sam ja. Naravno, razumem kako je gest protumačen i žalim zbog toga. Međutim, želim da budem veoma jasan i kategorično kažem da nisam svesno ni namerno napravo gest rukom koji sugerišu", rekao je Evans u saopštenju Fifa.

Organizacija koja prati pojave rasizma i diskriminacije na fudbalskim utakmicama FARE, zatražila je da Evans bude udaljen sa Svetskog prvenstva, pošto je njegov gest opisala kao neonacistički.

Znak "OK" je 2019. godine uvršten u bazu simbola mržnje američke organizacije za borbu protiv antisemitizma i ekstremizma, nakon što su ga pojedine grupe bele supremacije počele koristiti kao prepoznatljiv znak.

Stručnjaci su u više navrata naglašavali da je za tumačenje njegovog značenja presudan kontekst u kojem je upotrebljen.