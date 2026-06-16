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Golman Zelenortskih Ostrva Vozinja preko noći je stekao planetarnu popularnost.

Vozinja je sa čak sedam odbrana postao igrač utakmice protiv Španije koja je završena bez golova.

1/8 Vidi galeriju Vozinja Foto: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia, DC / Crysta Pix /Sports Pr / Zuma Press / Profimedia

Nadimak koji govori mnogo toga

Iskusni 40-godišnji čuvar mreže je uoči utakmice prvog kola Grupe H imao nešto manje od 50.000 folovera na društvenim mrežama, da bi u samo nekoliko sati posle utakmice ta brojka premašila neverovatnih 4.5 miliona.

Vozinja je zapravo nadimak ovom čuvaru mreže. Njegovo pravo ime je Žosimar Dijas. Rođen je 1986. godine u lučkom gradu Mindelu u siromašnoj porodici. Praktično je odrastao bez roditelja. Otac je služio vojni rok, dok je majka morala da radi po 16 sati dnevno kako bi porodica preživela. Brigu o dečaku vodili su baka i deka.

Reč "vozinja" na portugalskom znači "baka", a golman je rekao da su mu taj nadimak dala starija deca koja su ga pobeđivala na terenu i smejala mu se, govoreći da ide kući da se žali baki i deki. Godinama kasnije prihvatio je taj nadimak pošto se drugi igrač u njegovom klubu takođe zvao Žosimar.

Tek sa 25 godina postao profesionalac

Tek sa 25 godina se vinuo u profesionalne fudbalske vode.

Do tada je branio za lokalne amaterske klubove, da bi 2012. godine prešao u Angolu. Sledi igranje za Zimbru iz Moldavije, portugalske Žil Visente i Čaves, potom kiparski AEL i Trenčin iz Slovačke.

Te 2012. godine sasvim slučajno je prvi put postao heroj nacije. Prvi golman reprezentacije zbog povrede nije mogao da brani u dvomeču baraža za Kup afričkih nacija protiv moćnog Kameruna. Svojim odbranama odveo je "Plave ajkule" na prvo kontinentalno prvenstvo u istoriji države.

Suze zbog familije

I dok su svi slavili remi sa Španijom u Atlanti, Vozinja je teren napustio sa suzama u očima.

Po završetku meča je objasnio svoju tugu.

"Plakao sam posle utakmice jer su me kada sam bio dete odgajili baka i deka, a oni nisu mogli da budu ovde. Preminuli su pre nekoliko godina. Moja majka takođe nije mogla da dođe zbog problema sa vizom i novca koji smo morali da platimo za nju. Nismo uspeli to da rešimo na vreme", poručio je 40-godišnji golman.

Zelenortska Ostrva su jedna od 50 zemalja čiji stanovnici moraju da obezbede 15.000 dolara za američku vizu. Administracija predsednika Donalda Trampa je prošlog meseca suspendovala taj zahtev za one koji su kupili ulaznice za utakmice na Svetskom prvenstvu, ali je za mnoge navijače bilo kasno.





